Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE arrow

Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

3 ноября 2024 14:25
Юлия Браславская - Фотокорреспондент
Юлия Браславская
Фотокорреспондент
Золотая осень в Одессе: фото из парка Марка Твена
Девушка улыбается. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Юлия Браславская - Фотокорреспондент
Юлия Браславская
Фотокорреспондент

Нынешняя осень в Одессе особенно теплая, красочная и с ярким солнцем. Жители наслаждаются теплыми днями, а городские парки превратились в настоящие оазисы для прогулок и фотосессий.

Фотограф Новини.LIVE посетил одесский парк и сняла осенью красоту.

Читайте также:
Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 1
Фонтан в парке Марка Твена. Фото:Новини.LIVE/Юлия Браславская
Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 2
Осенние деревья в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 3
Мальчик катается на машине. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Очаровательная осень в Одессе

Одесса этой осенью особенно очаровательна: две недели горожане любуются теплом и золотистыми красками, разлившимися по всему городу. Пока погода еще позволяет, горожане выходят на прогулки по паркам, в частности в парке Марка Твена, который в этом году стал центром настоящей осенней сказки.

Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 4
Люди стоят в очереди за кофе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 5
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Люди заполонили парк

Влюбленные пары держатся за руки, гуляя по аллеям, дети радостно копаются в грудах опавших листьев, а молодежь активно снимает фото для социальных сетей.

Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 6
Девушки делают фотографии. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 7
Девушки играют в осенних листьях.Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 8
Девушки фотографируются. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Деревья уже пожелтели

Особую атмосферу создают оранжевые деревья, украшающие парки и город в целом и вызывающие теплые воспоминания детства. Дорожки парков накрыты одеялом из листьев, в которых играют собаки, а дети не устают веселиться, прыгая по листяному ковру, который является неотъемлемым атрибутам осенних фотосессий.

Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 9
Женщина идет с детской коляской. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 10
Люди фотографируются возле фонтана. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 11
Мужчина выгуливает собаку. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Однако синоптики предупреждают, что на следующей неделе погода изменится: придут дожди, и яркую "золотую осень" может заменить пасмурная и дождливая. Поэтому одесситы спешат запечатлеть последние теплые дни в памяти и на фото.

Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 12
Девочка катается на пони. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Золотые и багровые краски — осенняя Одесса в фотографиях Новости.LIVE - фото 13
Желтые листья на земле. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Напомним, вчера днем, 2 ноября в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд, превысив значение, которое держалось 98 лет. Также мы сообщали, что на сегодняшний день в Одесской области действует штормовое предупреждение.

осень Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы фоторепортаж

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:01 Диденко назвала регионы, куда завтра придет снег

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

Срочная новость

15:01 В Херсоне прозвучала серия взрывов

14:58 В Одессе назвали переулок в честь Теофила Фраермана

14:56 Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом — видео

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

14:30 За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

14:25 Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

14:19 В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО

14:08 Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список

13:59 В Харькове полиция платила вебкам-студии для улик — приговор суда

15:01 Диденко назвала регионы, куда завтра придет снег

Срочная новость

15:01 В Херсоне прозвучала серия взрывов

14:58 В Одессе назвали переулок в честь Теофила Фраермана

14:56 Пустыню в Саудовской Аравии неожиданно засыпало снегом — видео

14:30 За вырубку деревьев и хранение дров грозят немалые штрафы

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное - 80x80

Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

14:25 Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE

14:19 В Google опубликовали снимки позиций ВСУ — реакция СНБО

14:08 Кто из военных сможет уволиться со службы в ноябре — список

13:59 В Харькове полиция платила вебкам-студии для улик — приговор суда

13:54 Экс-начальник Одесского ТЦК Борисов стал "инвалидом" в СИЗО

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

06:12 Цены на аренду во Львове — как выросла стоимость жилья в Украине

1 ноября 2024
Новость с видео

21:59 Кто виноват в коллапсе киевского метро — расследование

20:17 Насколько одесситы готовы к вступлению Украины в ЕС

06:42 Индекс борща — как в Украине выросли цены на традиционное блюдо

Эксклюзив

04:34 Сюрпризы бюджета на следующий год — сколько будет стоить доллар

31 октября 2024

06:53 ТОП-10 лучших школ Одессы в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:24 Мобилизация и правила на границе — что изменится с 1 ноября

Эксклюзив

04:33 Бомба замедленного действия — что скрывают глубины Черного моря

30 октября 2024

06:50 ТОП-10 лучших школ Харькова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

Text

15:01 Что помешало вступлению Украины в НАТО при каденции Ющенко

2 ноября 2024
Text

23:08 Военный ответил, приблизились ли ВСУ к стандартам НАТО

Text

15:23 Военный объяснил, почему бойцы не хотят оставаться в армии

Text

12:31 Военный ответил, сколько снарядов хватает Украине на неделю

Text

10:47 ВПЛ не пользуются программой єОселя — Шуляк объяснила что не так

Text

08:22 Нардеп назвал процент богатых и бедных людей в Украине

1 ноября 2024
Text

22:33 Денег на компенсации за уничтоженное жилье больше нет, — Шуляк

Text

21:31 Кто запустил мост Метро и какая его судьба — детали "Наша справа"

Text

17:50 Изменятся ли пенсии и тарифы в ноябре — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардеп сообщила, на что рассчитан бюджет на 2025 год

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

25 октября 2024

07:01 ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом за частое пользование терминалом — детали