Золотая осень в Одессе: фото из парка Марка Твена

Девушка улыбается. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Нынешняя осень в Одессе особенно теплая, красочная и с ярким солнцем. Жители наслаждаются теплыми днями, а городские парки превратились в настоящие оазисы для прогулок и фотосессий.

Фотограф Новини.LIVE посетил одесский парк и сняла осенью красоту.

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Фонтан в парке Марка Твена. Фото:Новини.LIVE/Юлия Браславская

Осенние деревья в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Мальчик катается на машине. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Очаровательная осень в Одессе

Одесса этой осенью особенно очаровательна: две недели горожане любуются теплом и золотистыми красками, разлившимися по всему городу. Пока погода еще позволяет, горожане выходят на прогулки по паркам, в частности в парке Марка Твена, который в этом году стал центром настоящей осенней сказки.

Люди стоят в очереди за кофе. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Люди заполонили парк

Влюбленные пары держатся за руки, гуляя по аллеям, дети радостно копаются в грудах опавших листьев, а молодежь активно снимает фото для социальных сетей.

Девушки делают фотографии. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Девушки играют в осенних листьях.Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Девушки фотографируются. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Деревья уже пожелтели

Особую атмосферу создают оранжевые деревья, украшающие парки и город в целом и вызывающие теплые воспоминания детства. Дорожки парков накрыты одеялом из листьев, в которых играют собаки, а дети не устают веселиться, прыгая по листяному ковру, который является неотъемлемым атрибутам осенних фотосессий.

Женщина идет с детской коляской. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Люди фотографируются возле фонтана. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Мужчина выгуливает собаку. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Однако синоптики предупреждают, что на следующей неделе погода изменится: придут дожди, и яркую "золотую осень" может заменить пасмурная и дождливая. Поэтому одесситы спешат запечатлеть последние теплые дни в памяти и на фото.

Девочка катается на пони. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Желтые листья на земле. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская

Напомним, вчера днем, 2 ноября в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд, превысив значение, которое держалось 98 лет. Также мы сообщали, что на сегодняшний день в Одесской области действует штормовое предупреждение.