Золотая осень в Одессе: фото из парка Марка Твена

Золотая и багровая — осенняя Одесса в фотографиях Новини.LIVE
Нынешняя осень в Одессе особенно теплая, красочная и с ярким солнцем. Жители наслаждаются теплыми днями, а городские парки превратились в настоящие оазисы для прогулок и фотосессий.
Фотограф Новини.LIVE посетил одесский парк и сняла осенью красоту.
Очаровательная осень в Одессе
Одесса этой осенью особенно очаровательна: две недели горожане любуются теплом и золотистыми красками, разлившимися по всему городу. Пока погода еще позволяет, горожане выходят на прогулки по паркам, в частности в парке Марка Твена, который в этом году стал центром настоящей осенней сказки.
Люди заполонили парк
Влюбленные пары держатся за руки, гуляя по аллеям, дети радостно копаются в грудах опавших листьев, а молодежь активно снимает фото для социальных сетей.
Деревья уже пожелтели
Особую атмосферу создают оранжевые деревья, украшающие парки и город в целом и вызывающие теплые воспоминания детства. Дорожки парков накрыты одеялом из листьев, в которых играют собаки, а дети не устают веселиться, прыгая по листяному ковру, который является неотъемлемым атрибутам осенних фотосессий.
Однако синоптики предупреждают, что на следующей неделе погода изменится: придут дожди, и яркую "золотую осень" может заменить пасмурная и дождливая. Поэтому одесситы спешат запечатлеть последние теплые дни в памяти и на фото.
Напомним, вчера днем, 2 ноября в Одессе зафиксировали новый температурный рекорд, превысив значение, которое держалось 98 лет. Также мы сообщали, что на сегодняшний день в Одесской области действует штормовое предупреждение.
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