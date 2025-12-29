Погода в Одессе 29 декабря: ветер, снег и до +2 °C

Синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня
В понедельник, 29 декабря, в Одессе сохранится ветреная погода с морозной ночью и оттепелью днем. Ночью был небольшой снег, а днем существенных осадков не прогнозируют.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
По прогнозу синоптиков, в течение дня в Одессе будет облачно с прояснениями. Ветер будет оставаться северо-западным со скоростью 9-14 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с, поэтому на улицах может быть некомфортно.
Температура воздуха ночью в Одессе опустится до 0...-2 °C. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 0...+2 °C.
Погода в Одесской области
В Одесской области погодные условия будут похожими. Ночью возможен небольшой снег, днем - без существенных осадков. Температура ночью составит 0...-5 °C, днем - 0...+5 °C.
На автодорогах области во время осадков местами ухудшится видимость - до 500-1000 метров. Водителям советуют быть внимательными и соблюдать безопасную скорость.
Народные приметы этого дня
- Если сегодня метель — июль будет дождливым
- 29 декабря куры садятся на насест раньше, чем обычно — к морозам
- Запотевают окна — будет оттепель
Напомним, на Одессу надвигается штормовой ветер. Также сообщали о сильном снеге на Новый год.
