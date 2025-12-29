Видео
Україна
Видео

Главная Одесса Синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

Синоптики предупредили об опасной погоде в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 05:43
Погода в Одессе 29 декабря: ветер, снег и до +2 °C
Парень идет по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 29 декабря, в Одессе сохранится ветреная погода с морозной ночью и оттепелью днем. Ночью был небольшой снег, а днем существенных осадков не прогнозируют.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, в течение дня в Одессе будет облачно с прояснениями. Ветер будет оставаться северо-западным со скоростью 9-14 м/с. Местами порывы будут достигать 15-20 м/с, поэтому на улицах может быть некомфортно.

Температура воздуха ночью в Одессе опустится до 0...-2 °C. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 0...+2 °C.

Погода в Одесской области

В Одесской области погодные условия будут похожими. Ночью возможен небольшой снег, днем - без существенных осадков. Температура ночью составит 0...-5 °C, днем - 0...+5 °C.

На автодорогах области во время осадков местами ухудшится видимость - до 500-1000 метров. Водителям советуют быть внимательными и соблюдать безопасную скорость.

Синоптики попередили про небезпечну погоду в Одесі сьогодні - фото 1
Сообщение Гидрометеорологического Центра Черного и Азовского морей. Фото: facebook

Народные приметы этого дня

  • Если сегодня метель — июль будет дождливым
  • 29 декабря куры садятся на насест раньше, чем обычно — к морозам
  • Запотевают окна — будет оттепель

Напомним, на Одессу надвигается штормовой ветер. Также сообщали о сильном снеге на Новый год.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
