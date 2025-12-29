Відео
Головна Одеса Синоптики попередили про небезпечну погоду в Одесі сьогодні

Синоптики попередили про небезпечну погоду в Одесі сьогодні

Дата публікації: 29 грудня 2025 05:43
Погода в Одесі 29 грудня: вітер, сніг і до +2 °C
Хлопець йде вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 29 грудня, в Одесі збережеться вітряна погода з морозною ніччю та відлигою вдень. Уночі був невеликий сніг, а вдень істотних опадів не прогнозують.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, протягом дня в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вітер залишатиметься північно-західним зі швидкістю 9-14 м/с. Місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с, тож на вулицях може бути некомфортно.

Температура повітря вночі в Одесі опуститься до 0...-2 °C. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 0...+2 °C.

Погода в Одеській області

В Одеській області погодні умови будуть схожими. Уночі можливий невеликий сніг, удень — без істотних опадів. Температура вночі становитиме 0...-5 °C, вдень — 0...+5 °C.

На автошляхах області під час опадів місцями погіршиться видимість — до 500-1000 метрів. Водіям радять бути уважними та дотримуватися безпечної швидкості.

Синоптики попередили про небезпечну погоду в Одесі сьогодні - фото 1
Повідомлення Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів. Фото: facebook

Народні прикмети цього дня

  • Якщо сьогодні завірюха — липень буде дощовим
  • 29 грудня кури сідають на сідало раніше, ніж зазвичай — до морозів
  • Запотівають вікна — буде відлига

Нагадаємо, на Одесу суне штормовий вітер. Також повідомляли про сильний сніг на Новий рік.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
