Погода в Одессе 23 июня - прогноз на завтра

Девушка ест мороженое. Фото иллюстративное: freepik

В понедельник, 23 июня, в Одессе ожидается теплый и солнечный день, однако возможна гроза ночью. Температура достигнет +24...+25 °C, но будет ощущаться теплее. Вечер тоже обещает быть приятным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Переменная облачность.

Ночью кратковременный дождь, гроза.

Днем без осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.

Температура морской воды +15...+16 °С.

Влажность воздуха будет меняться от 78% утром до 32% вечером, атмосферное давление будет колебаться около 755-756 мм рт. ст. Солнце взойдет в 5:04, а зайдет в 20:53 - светлый день продлится почти 16 часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Ночью кратковременный дождь, гроза.

Днем без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, этой ночью в восточных, южных и Днепропетровской областях, а днем в Приазовье, Крыму и на Донбассе будут дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Также мы писали на каких пляжах в Одессе безопасно купаться.