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Главная Одесса Синоптики обещают завтра в Одессе летнюю погоду, но есть нюанс

Синоптики обещают завтра в Одессе летнюю погоду, но есть нюанс

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 17:31
Погода в Одессе 23 июня - прогноз на завтра
Девушка ест мороженое. Фото иллюстративное: freepik
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области

В понедельник, 23 июня, в Одессе ожидается теплый и солнечный день, однако возможна гроза ночью. Температура достигнет +24...+25 °C, но будет ощущаться теплее. Вечер тоже обещает быть приятным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Переменная облачность.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза.
  • Днем без осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.
  • Температура морской воды +15...+16 °С.

Влажность воздуха будет меняться от 78% утром до 32% вечером, атмосферное давление будет колебаться около 755-756 мм рт. ст. Солнце взойдет в 5:04, а зайдет в 20:53 - светлый день продлится почти 16 часов.

Погода в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одесской области

  • Переменная облачность.
  • Ночью кратковременный дождь, гроза.
  • Днем без существенных осадков.
  • Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот meteoprog

Напомним, этой ночью в восточных, южных и Днепропетровской областях, а днем в Приазовье, Крыму и на Донбассе будут дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Также мы писали на каких пляжах в Одессе безопасно купаться.

Одесса Черное море Одесская область синоптик прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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