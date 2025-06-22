Погода в Одессе 23 июня - прогноз на завтра

Синоптики обещают завтра в Одессе летнюю погоду, но есть нюанс
В понедельник, 23 июня, в Одессе ожидается теплый и солнечный день, однако возможна гроза ночью. Температура достигнет +24...+25 °C, но будет ощущаться теплее. Вечер тоже обещает быть приятным.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Переменная облачность.
- Ночью кратковременный дождь, гроза.
- Днем без осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +16...+18 °С, днем +26...+28 °С.
- Температура морской воды +15...+16 °С.
Влажность воздуха будет меняться от 78% утром до 32% вечером, атмосферное давление будет колебаться около 755-756 мм рт. ст. Солнце взойдет в 5:04, а зайдет в 20:53 - светлый день продлится почти 16 часов.
Погода в Одесской области
- Переменная облачность.
- Ночью кратковременный дождь, гроза.
- Днем без существенных осадков.
- Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
- Температура ночью +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, этой ночью в восточных, южных и Днепропетровской областях, а днем в Приазовье, Крыму и на Донбассе будут дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Также мы писали на каких пляжах в Одессе безопасно купаться.
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