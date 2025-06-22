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Головна Одеса Синоптики прогнозують завтра в Одесі літню погоду, але є нюанс

Синоптики прогнозують завтра в Одесі літню погоду, але є нюанс

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Дата публікації: 22 червня 2025 17:31
Погода в Одесі 23 червня — прогноз на завтра
Дівчина їсть морозиво. Фото ілюстративне: freepik
Ключові моменти Погода в Одесі Погода в Одеській області

У понеділок, 23 червня, в Одесі очікується теплий і сонячний день, проте можлива гроза вночі. Температура сягне +24...+25 °C, але відчуватиметься тепліше. Вечір теж обіцяє бути приємним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, гроза.
  • Вдень без опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +16...+18 °С, вдень +26...+28 °С.
  • Температура морської води +15...+16 °С.

Вологість повітря змінюватиметься від 78% уранці до 32% увечері, атмосферний тиск коливатиметься близько 755–756 мм рт. ст. Сонце зійде о 5:04, а зайде о 20:53 — світлий день триватиме майже 16 годин.

Погода в Одесі на завтра - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі короткочасний дощ, гроза.
  • Вдень без істотних опадів.
  • Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Погода в Одесі на завтра - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, цієї ночі у східних, південних та Дніпропетровській областях, а вдень у Приазов'ї, Криму та на Донбасі будуть дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду. Також ми писали на яких пляжах в Одесі безпечно купатися

Одеса Чорне море Одеська область синоптик прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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