Погода в Одесі 23 червня — прогноз на завтра

Синоптики прогнозують завтра в Одесі літню погоду, але є нюанс
У понеділок, 23 червня, в Одесі очікується теплий і сонячний день, проте можлива гроза вночі. Температура сягне +24...+25 °C, але відчуватиметься тепліше. Вечір теж обіцяє бути приємним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, гроза.
- Вдень без опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +16...+18 °С, вдень +26...+28 °С.
- Температура морської води +15...+16 °С.
Вологість повітря змінюватиметься від 78% уранці до 32% увечері, атмосферний тиск коливатиметься близько 755–756 мм рт. ст. Сонце зійде о 5:04, а зайде о 20:53 — світлий день триватиме майже 16 годин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі короткочасний дощ, гроза.
- Вдень без істотних опадів.
- Вітер північно-західний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, цієї ночі у східних, південних та Дніпропетровській областях, а вдень у Приазов'ї, Криму та на Донбасі будуть дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду. Також ми писали на яких пляжах в Одесі безпечно купатися.
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