Погода в Одесі 23 червня — прогноз на завтра

Дівчина їсть морозиво. Фото ілюстративне: freepik

У понеділок, 23 червня, в Одесі очікується теплий і сонячний день, проте можлива гроза вночі. Температура сягне +24...+25 °C, але відчуватиметься тепліше. Вечір теж обіцяє бути приємним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, гроза.

Вдень без опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +16...+18 °С, вдень +26...+28 °С.

Температура морської води +15...+16 °С.

Вологість повітря змінюватиметься від 78% уранці до 32% увечері, атмосферний тиск коливатиметься близько 755–756 мм рт. ст. Сонце зійде о 5:04, а зайде о 20:53 — світлий день триватиме майже 16 годин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот meteoprog

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі короткочасний дощ, гроза.

Вдень без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с.

Температура вночі +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот meteoprog

Нагадаємо, цієї ночі у східних, південних та Дніпропетровській областях, а вдень у Приазов'ї, Криму та на Донбасі будуть дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 метрів на секунду. Також ми писали на яких пляжах в Одесі безпечно купатися.