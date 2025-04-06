Выезд за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени

Международная трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня вечером, 6 апреля, на главной трассе Бессарабии Одесса-Рени фиксируется осложнение движения, а на некоторых КПП сформировались пробки в сторону госграницы. Тем, кто путешествует в Молдову и Румынию, нужно поспешить с выездом.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама

Читайте также:

Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается в Маяках, по дороге к транзитному участку и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем отрезке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте постепенно краснеет. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" сейчас тоже перегружен. Водителям также придется выстоять в очереди на прохождение таможенного контроля.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в селе Байрамча и Броска. Также есть пробка через канал Кофа.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Пробки на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, в центре Одессы, даже несмотря на дождь и ветер, горожане снова собрались на еженедельный митинг в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Также мы сообщали, что в Одесском регионе дети и подростки все чаще употребляют алкоголь.