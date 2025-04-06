Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ситуация на трассе Одесса-Рени — где лучше пересечь границу arrow

Ситуация на трассе Одесса-Рени — где лучше пересечь границу

6 апреля 2025 17:14
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Выезд за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени
Международная трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня вечером, 6 апреля, на главной трассе Бессарабии Одесса-Рени фиксируется осложнение движения, а на некоторых КПП сформировались пробки в сторону госграницы. Тем, кто путешествует в Молдову и Румынию, нужно поспешить с выездом.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается в Маяках, по дороге к транзитному участку и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем отрезке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте постепенно краснеет. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Ситуація на трасі Одеса-Рені — де краще перетнути кордон сьогодні - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" сейчас тоже перегружен. Водителям также придется выстоять в очереди на прохождение таможенного контроля.

Ситуація на трасі Одеса-Рені — де краще перетнути кордон сьогодні - фото 2
Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в селе Байрамча и Броска. Также есть пробка через канал Кофа.

Ситуація на трасі Одеса-Рені — де краще перетнути кордон сьогодні - фото 3
Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Ситуація на трасі Одеса-Рені — де краще перетнути кордон сьогодні - фото 4
Пробки на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, в центре Одессы, даже несмотря на дождь и ветер, горожане снова собрались на еженедельный митинг в поддержку военнопленных и пропавших без вести. Также мы сообщали, что в Одесском регионе дети и подростки все чаще употребляют алкоголь.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама