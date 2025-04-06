Виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ситуація на трасі Одеса-Рені — де краще перетнути кордон сьогодні
Сьогодні увечері, 6 квітня, на головній трасі Бессарабії Одеса-Рені фіксується ускладнення руху, а на деяких КПП сформувались затори у бік держкордону. Тим, хто подорожує до Молдови та Румунії, потрібно поспішити з виїздом.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається в Маяках, по дорозі до транзитної ділянки та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останньому відрізку затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті поступово червонішає. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.
Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"
Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі теж перевантажена. Водіям також прийдеться вистояти в черзі на проходження митного контролю.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у селі Байрамча та Броска. Також є затор через канал Кофа.
Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"
На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.
Нагадаємо, у центрі Одеси, навіть попри дощ і вітер, містяни знову зібралися на щотижневий мітинг на підтримку військовополонених і зниклих безвісти. Також ми повідомляли, що в Одеському регіоні діти та підлітки дедалі частіше вживають алкоголь.
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