Главная Одесса Ситуация с энергетикой в Одесчине — когда вернут свет

Ситуация с энергетикой в Одесчине — когда вернут свет

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 11:13
Почему Арциз оставался без света после удара 14 декабря
Уничтоженная подстанция в Арцизе. Фото: скриншот из видео

В ночь на 13 декабря Арциз в Одесской области полностью обесточили после массированного удара по энергетике. Предварительно восстановление электроснабжения прогнозировали на 26 декабря. Ситуация в городе оказалась сложнее, чем во многих других населенных пунктах региона.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Восстановление света в Одесской области

По словам Владимира Омельченко, Арциз имеет ограниченные возможности с точки зрения энергообеспечения. Город расположен в Бессарабии, где после удара была полностью выведена из строя крупная распределительная подстанция, а резервных объектов не осталось. Это означало необходимость полной замены подстанции, что требует значительного времени и ресурсов.

Эксперт также отметил, что атаки по энергетической инфраструктуре Одесской области были масштабными и задели сразу несколько объектов. По его словам, под удар попали подстанции как магистрального, так и распределительного уровня.

"В Арцизе была очень сложная ситуация. Город был без электрической энергии где-то четверо суток. Сейчас, насколько мне известно, ситуация несколько стабилизировалась, но на 100% я информации не имею. Двенадцать дней — это почти две недели", — сказал Владимир Омельченко.

Он также предположил, что подобные проблемы могут возникать и в других населенных пунктах Одесской области. В качестве примера эксперт упомянул Затоку, где ранее также фиксировали сложную ситуацию с электроснабжением после обстрелов.

Напомним, мы сообщали, что россияне этой ночью снова атаковали энергетику Одесской области. Также мы писали о том, почему в Украине продолжают действовать графики отключений света, если проблем с генерацией нет.

Одесса Одесская область электроснабжение Новости Одессы отключения света свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
