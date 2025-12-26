Відео
Головна Одеса Ситуація з енергетикою на Одещині — коли повернуть світло

Ситуація з енергетикою на Одещині — коли повернуть світло

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 11:13
Чому Арциз залишався без світла після удару 14 грудня
Знищена підстанція в Арцизі. Фото: скриншот з відео

У ніч на 13 грудня Арциз на Одещині повністю знеструмили після масованого удару по енергетиці. Попередньо відновлення електропостачання прогнозували на 26 грудня. Ситуація в місті виявилася складнішою, ніж у багатьох інших населених пунктах регіону.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Читайте також:

Відновлення світла на Одещині

За словами Володимира Омельченка, Арциз має обмежені можливості з погляду енергозабезпечення. Місто розташоване в Бессарабії, де після удару була повністю виведена з ладу велика розподільча підстанція, а резервних об’єктів не залишилося. Це означало необхідність повної заміни підстанції, що потребує значного часу та ресурсів.

Експерт також зазначив, що атаки по енергетичній інфраструктурі Одещини були масштабними та зачепили одразу кілька об’єктів. За його словами, під удар потрапили підстанції як магістрального, так і розподільчого рівня.

"В Арцизі була дуже складна ситуація. Місто було без електричної енергії десь чотири доби. Зараз, наскільки мені відомо, ситуація дещо стабілізувалася, але на 100% я інформації не маю. Дванадцять днів — це майже два тижні", — сказав Володимир Омельченко.

Він також припустив, що подібні проблеми можуть виникати й в інших населених пунктах Одеської області. Як приклад експерт згадав Затоку, де раніше також фіксували складну ситуацію з електропостачанням після обстрілів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни цієї ночі знову атакували енергетику Одещини. Також ми писали про те, чому в Україні продовжують діяти графіки відключень світла, якщо проблем з генерацією немає.

Одеса Одеська область електропостачання Новини Одеси відключення світла світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
