Ситуация стабильно напряжена: сколько кораблей в Черном море

Российский корабль на дежурстве. Фото: РосСМИ

В Черном море на утро воскресенья, 1 октября, Россия держит на боевом дежурстве 11 кораблей. Пока ситуация остается стабильно напряженной. Однако ракетоносителей на дежурстве пока нет.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

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По информации военных, резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника не выявлено. Продолжается контрбатарейная борьба, продолжается перемещение сил и средств.

Количество кораблей на дежурстве

Корабельная группировка врага развернута в количестве 12 кораблей, из них 11 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.

Проход через море

По информации Военно-морских сил ВСУ - за сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 26 судов, из них 9 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 13 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, вчера сообщалось, что в Черном море находится 16 кораблей, среди которых — два надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту.