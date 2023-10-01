Ситуация стабильно напряжена: сколько кораблей в Черном море
В Черном море на утро воскресенья, 1 октября, Россия держит на боевом дежурстве 11 кораблей. Пока ситуация остается стабильно напряженной. Однако ракетоносителей на дежурстве пока нет.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.
По информации военных, резких изменений в состоянии, составе и характере действий войск противника не выявлено. Продолжается контрбатарейная борьба, продолжается перемещение сил и средств.
Количество кораблей на дежурстве
Корабельная группировка врага развернута в количестве 12 кораблей, из них 11 в Черном и 1 в Азовском морях. Ракетоносители заведены в пункты базирования.
Проход через море
По информации Военно-морских сил ВСУ - за сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
к Азовского моря — 26 судов, из них 9 двигались из пролива Босфор;
к Черному морю — 13 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, вчера сообщалось, что в Черном море находится 16 кораблей, среди которых — два надводных ракетоносителя с 16 "Калибрами" на борту.