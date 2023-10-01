Ситуація стабільно напружена: скільки кораблів у Чорному морі

Російський корабель на чергуванні. Фото: РосЗМІ

У Чорному морі станом на ранок неділі, 1 жовтня, Росія тримає на бойовому чергуванні 11 кораблів. Наразі ситуація залишається стабільно напруженою. Однак ракетоносіїв на чергуванні наразі немає.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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За інформацію військових — різких змін у стані, складі та характері дій військ противника не виявлено. Триває контрбатарейна боротьба, продовжується переміщення сил та засобів.

Кількість кораблів на чергуванні

Корабельне угруповання ворога розгорнуто в кількості 12 кораблів із них 11 в Чорному та 1 в Азовському морях. Ракетоносії заведені в пункти базування.

Прохід через море

За інформацією Військово-морських сил ЗСУ - за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 26 суден, з них 9 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, вчора повідомлялось, що у Чорному морі перебуває 16 кораблів, серед яких — два надводні ракетоносії з 16 "Калібрами" на борту.

