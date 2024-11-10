В Черном море — без кораблей РФ, в Средиземном — ракетоноситель

Украинский военный наблюдает за ситуацией в Черном море. Фото иллюстративное: REUTERS/Thomas Peter

По состоянию на утро воскресенья, 10 ноября, в Черном море не было замечено ни одного российского вражеского корабля. Ситуация же в Средиземном море напряженная.

Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Информация о количестве ракетоносителей в морях.

Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в морях

По информации военных, в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного корабля РФ. В Средиземном море находится российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до восьми ракет.

Движение судов не остановилось

Кроме этого, за последние сутки российские суда активно курсировали по Керченскому проливу: 14 судов прошли к Черному морю, из которых 6 продолжили движение в направлении Босфора, а 11 судов вошли в Азовское море. Несмотря на международные правила безопасности, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) с 1974 года, отключая систему автоматической идентификации на своих судах. Это создает серьезные опасности для гражданского морского транспорта в регионе.

Напомним, российские захватчики совершили очередной обстрел Одесской области. Повреждения получили жилые дома, гаражи с автомобилями и магазины. В результате атаки есть пострадавшие люди.