В Черном море — без кораблей РФ, в Средиземном — ракетоноситель

Ситуация в морях — корабли РФ исчезли из Черного моря
По состоянию на утро воскресенья, 10 ноября, в Черном море не было замечено ни одного российского вражеского корабля. Ситуация же в Средиземном море напряженная.
Об этом в воскресенье, 10 ноября, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей в морях
По информации военных, в Черном и Азовском морях не зафиксировано ни одного корабля РФ. В Средиземном море находится российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до восьми ракет.
Движение судов не остановилось
Кроме этого, за последние сутки российские суда активно курсировали по Керченскому проливу: 14 судов прошли к Черному морю, из которых 6 продолжили движение в направлении Босфора, а 11 судов вошли в Азовское море. Несмотря на международные правила безопасности, Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) с 1974 года, отключая систему автоматической идентификации на своих судах. Это создает серьезные опасности для гражданского морского транспорта в регионе.
Напомним, российские захватчики совершили очередной обстрел Одесской области. Повреждения получили жилые дома, гаражи с автомобилями и магазины. В результате атаки есть пострадавшие люди.
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