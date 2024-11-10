В Чорному морі — без кораблів РФ, у Середземному — ракетоносій

Український військовий спостерігає за ситуацією в Чорному морі. Фото ілюстративне: REUTERS/Thomas Peter

Станом на ранок неділі, 10 листопада, у Чорному морі не було помічено жодного російського ворожого корабля РФ. Натомість ситуація в Середземному морі напружена.

Про це у неділю, 10 листопада, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Фото: ВМС ЗСУ

Скільки кораблів в морях

За інформацією військових у Чорному та Азовському морях не зафіксовано жодного ворожого корабля РФ. У Середземному морі знаходиться російський корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до восьми ракет.

Рух суден не зупинився

Окрім цього, протягом останньої доби російські судна активно курсували Керченською протокою: 14 суден пройшли до Чорного моря, з яких 6 продовжили рух у напрямку Босфору, а 11 суден увійшли до Азовського моря. Попри міжнародні правила безпеки, Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах. Це створює серйозні ризики для цивільного морського транспорту в регіоні.

Нагадаємо, російські загарбники здійснили черговий обстріл Одеської області. Пошкоджень зазнали житлові будинки, гаражі з автомобілями і магазини. Внаслідок атаки є постраждалі люди.