Ситуация вдоль всей линии фронта напряжена, — Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

В некоторых направлениях фронта ситуация развивается достаточно динамично. Впрочем, вдоль Днепра оккупанты в оборонной позиции пытаются удержать свои рубежи.

Об этом сообщила глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Вдоль всей линии фронта ситуация действительно напряженная и сложная. На некоторых участках она развивается достаточно динамично, если говорить о Запорожском направлении. На Днепровском направлении, вдоль самой реки все же ситуация напряженная, но более или менее стабильная. Враг в обороне и пытается удержать те рубежи, которые у него обустроены, укреплены", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что оккупанты не знают откуда ожидать угрозы, поэтому пытаются разглаживать Силы обороны Украины. Именно поэтому захватчики продолжают обстрелы в Очаковском, Бериславском, Херсонском и Антоновском направлениях.

Напомним, после подрыва дамбы на Каховской ГЭС, россияне вынуждены были отступить со своих позиций на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Однако сейчас большая вода отступила, и они частично вернули контроль.

Оккупанты отчаянно пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ. У врага на Днепровском направлении очень сложная ситуация с логистикой. Подразделения врага, которые там разворачиваются, имеют очень низкий морально-психологический дух. Впрочем, захватчики пытаются максимально обстреливать правый берег и деоккупированные населенные пункты.