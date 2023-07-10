Ситуація вздовж всієї лінії фронту напружена, — Наталя Гуменюк

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

На деяких напрямках фронту ситуація розвивається досить динамічно. Втім, вздовж Дніпра окупанти в оборонній позиції намагаються втримати свої рубежі.

Про це повідомила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

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"Вздовж всієї ліні фронту ситуація дійсно напружена та складна. На деяких ділянках вона розвивається досить динамічно, якщо говорити про Запорізький напрямок. На Дніпровському напрямку, вздовж самої річки, все ж таки ситуація напружена, але більш менш стабільна. Ворог в обороні та намагається утримати ті рубежі, які в нього облаштовані, укріплені", — зазначила Наталя Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" додала, що окупанти не знають, звідки очікувати загрози, тому намагаються розвереджувати Сили оборони України. Саме тому загарбники продовжують обстріли на Очаківському, Бериславському, Херсонському та Антонівському напрямках.

Нагадаємо, після підриву дамби на Каховській ГЕС росіяни були вимушені відступити зі своїх позицій на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Проте зараз велика вода відступила, і вони частково повернули контроль.

Окупанти відчайдушно намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ. У ворога на Дніпровському напрямку дуже складна ситуація з логістикою. Підрозділи ворога, які там розгортаються, мають дуже низький морально-психологічний дух. Втім загарбники намагаються максимально обстрілювати правий берег та деокуповані населені пункти.