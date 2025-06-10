Фруктовые сады в Украине 2025: насколько пострадал урожай и почему

Черешня на базаре. Фото: Новини.LIVE

В середине весны эксперты боялись давать какие-либо прогнозы относительно отечественных фруктов. Спрогнозировать урожай было практически невозможно — холод, заморозки, затяжные дожди. Все это просто не могло не сказаться на черешнях, персиках, абрикосах. Сегодня еще одна напасть — резкая смена температуры и жара. Как это скажется на фруктах и их цене?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили профессора кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирину Ищенко.

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Урожай фруктов

Весенние холода, безусловно, внесли свои коррективы в планы одесских садоводов. Приблизительная урожайность косточковых культур, таких как вишни, черешни и абрикосы, может уменьшиться примерно наполовину. В некоторых районах Одесской области, где заморозки были особенно интенсивными, косточковых может и вовсе не быть. Это объясняется тем, что именно эти культуры являются раннецветущими, и их цвет попал под удар заморозков. Однако не все так печально.

"Если говорить именно ситуацию в нашей области, то примерно сохранено урожая до 70-80%, в зависимости от культуры и от сорта, потому что многие садоводы переориентировались на новые сорта, которые имеют более поздние сроки цветения, длительный период самого цветения, которое могло состояться уже при благоприятной погоде", — рассказала профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко.

Профессор кафедры садоводства, виноградарства, биологии и химии Одесского государственного аграрного университета Ирина Ищенко об урожае фруктов.

Фото: Новини.LIVE

По семенной группе, таких плодов как: яблоки, груши и айва, в Одесском регионе значительного негативного влияния не было, что является отличной новостью для потребителей. Однако садоводы отмечают, что в этом году могут возникнуть проблемы с формой плодов. Из-за холода фрукты могут иметь худший товарный вид.

"Есть определенный недобор по завязи и конечно, что будут проблемы с формой, потому что от холодов есть определенная деформация, перетяжки. То есть, по товарному виду в этом году могут быть такие небольшие проблемы, но на вкусовом качестве это абсолютно никакого влияния не окажет", — говорит эксперт.

Эксперт Ирина Ищенко о сезоне фруктов.

Фото: Новини.LIVE

Качество фруктов

Но форма плода — это еще не все. Если сейчас температура не нормализуется, мы рискуем остаться без привычной нам сладости фруктов. Тут садоводы разводят руками повлиять на погоду они просто не в состоянии. Хотя переживать сильно и здесь не стоит, ведь главное, чтобы не стало холодно и снова не пошли затяжные дожди.

"Если говорить о колебаниях именно температур и качество, то в принципе недостаток тепла приводит, как правило, к тому, что накапливается меньше красящих веществ, меньше ароматических веществ, менее интенсивно идет накопление сахара и соответственно, не такая сладкая продукция, какая бы она могла быть при более теплых и стабильных температурах", — отметила Ирина Ищенко.

Клубника на прилавках.

Фото: Новини.LIVE

Но важно отметить, что это не означает, что одесские фрукты будут невкусными. Текущих погодных условий вполне достаточно для плодовых и ягодных культур, чтобы продукция была абсолютно полноценной, вкусной и полезной.

Стоимость фруктов

На одесских рынках уже полным ходом продаются отечественные ягоды и фрукты. Земляника радует потребителей уже около месяца, сначала она была немного кислее, но сейчас, с повышением температуры и созреванием средних сортов, ее аромат заполонил рынки. Также уже около недели-двух продолжается реализация одесской черешни, и ее предложение будет только расти. По прогнозам, уже вскоре, буквально через неделю-две, мы сможем наслаждаться ранними сортами вишен и абрикосов из местных садов.

"Цена на все будет довольно высокая из-за того, что были дополнительные расходы на защиту, дополнительные расходы на подкормку, потому что растения были в стрессе и их нужно из этого стресса вывести, для того, чтобы поддержать урожайность. Также выше стоимость сделает погода, которая, в свою очередь, создавала условия для дополнительных болезней растений. Растения у нас болеют, разнообразие возбудителей заболеваний чрезвычайно велико и, конечно, все это добавляет в стоимости в конечном итоге, потому что на сегодня, что удобрения, что средства защиты растений — это довольно дорогое удовольствие", — отметила эксперт.

Эксперт Ирина Ищенко о стоимости фруктов.

Фото: Новини.LIVE

Благодаря профессионализму и упорному труду садоводов регион сможет обеспечить потребителей ожидаемым урожаем. Хотя определенные трудности с товарным видом и ценой ожидаются, вкусовые качества останутся на привычном высоком уровне. Это еще раз подчеркивает, насколько важны усилия производителей для обеспечения рынка качественной продукцией, несмотря на капризы погоды.

Ранее мы писали как изменились цены на одесском рынке. А также о том, какие фрукты не стоят своих денег.