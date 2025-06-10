Фруктові сади в Україні 2025: наскільки постраждав урожай і чому

Черешня на базарі. Фото: Новини.LIVE

У середині весни експерти боялися давати будь-які прогнози щодо вітчизняних фруктів. Спрогнозувати врожай було практично неможливо — холод, заморозки та затяжні дощі. Все це просто не могло не позначитися на черешнях, персиках, абрикосах. Сьогодні ще одна напасть — різка зміна температури та спека. Як це позначиться на фруктах та їх ціні?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали професорку кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірину Іщенко.

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Врожай фруктів

Весняні холоди, безумовно, внесли свої корективи в плани одеських садівників. Приблизна врожайність кісточкових культур, таких як вишні, черешні та абрикоси, може зменшитися приблизно наполовину. У деяких районах Одеської області, де заморозки були особливо інтенсивними, кісточкових може й зовсім не бути. Це пояснюється тим, що саме ці культури є ранньоквітучими, і їхній цвіт потрапив під удар заморозків. Проте, не все так сумно.

"Якщо говорити саме про ситуацію в нашій області, то приблизно збережено врожаю до 70-80%, залежно від культури та від сорту, тому що багато садівників переорієнтувалися на нові сорти, які мають пізніші терміни квітування, триваліший період самого квітування, яке могло відбутись вже за сприятливої погоди", — розповіла професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко.

Професорка кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії Одеського державного аграрного університету Ірина Іщенко про врожай фруктів.

Фото: Новини.LIVE

Щодо насіннєвої групи таких плодів як яблука, груші та айва, в Одеському регіоні значного негативного впливу не було, що є чудовою новиною для споживачів. Однак, садівники відзначають, що цьогоріч можуть виникнути проблеми з формою плодів. Через холод фрукти можуть мати гірший товарний вигляд.

"Є певний недобір по зав'язі і звичайно, що будуть проблеми з формою, тому що від холодів є певна деформація, перетяжки. Тобто, по товарному вигляду в цьому році можуть бути такі невеличкі проблеми, але на смаковій якості це абсолютно ніякого впливу не здійснить", — каже експертка.

Експертка Ірина Іщенко про сезон фруктів.

Фото: Новини.LIVE

Якість фруктів

Але форма плоду — це ще не все. Якщо зараз температура не нормалізується, ми ризикуємо залишитися без звичної нам солодощі фруктів. Тут садівники розводять руками: вплинути на погоду вони просто не в змозі. Хоча переживати сильно і тут не варто, адже головне, щоб не стало холодно і знову не пішли затяжні дощі.

"Якщо говорити про коливання саме температур і якість, то в принципі нестача тепла призводить, як правило, до того, що накопичується менше барвних речовин, менше ароматичних речовин, менш інтенсивно йде накопичення цукру і відповідно, що не така солодка продукція, яка б вона могла бути при тепліших та стабільніших температурах", — зазначила Ірина Іщенко.

Полуниця на прилавках.

Фото: Новини.LIVE

Але важливо зазначити, що це не означає, що одеські фрукти будуть несмачними. Поточних погодних умов цілком достатньо для плодових та ягідних культур, щоб продукція була абсолютно повноцінною, смачною та корисною.

Вартість фруктів

На одеських ринках вже повним ходом продаються вітчизняні ягоди та фрукти. Суниця радує споживачів вже близько місяця, спочатку вона була трохи кислішою, але зараз, з підвищенням температури та дозріванням середніх сортів, її аромат заполонив ринки. Також вже близько тижня-двох триває реалізація одеської черешні, і її пропозиція буде тільки зростати. За прогнозами, вже незабаром, буквально за тиждень-два, ми зможемо насолоджуватися ранніми сортами вишень та абрикосів з місцевих садів.

"Ціна на все буде доволі висока через те, що були додаткові витрати на захист, додаткові витрати на підживлення, бо рослини були в стресі і їх потрібно з цього стресу вивести, для того, щоб підтримати урожайність. Також вищою вартість зробить погода, яка, своєю чергою, створювала умови для додаткових хвороб рослин. Рослини у нас хворіють, розмаїття збудників захворювань надзвичайно велике і, звичайно, що все це додає у вартості в кінцевому результаті, тому що на сьогодні, що добрива, що засоби захисту рослин — це доволі дороге задоволення", — зауважила експертка.

Експертка Ірина Іщенко про вартість фруктів.

Фото: Новини.LIVE

Завдяки професіоналізму та наполегливій праці садівників регіон зможе забезпечити споживачів очікуваним врожаєм. Хоча певні труднощі з товарним виглядом та ціною очікуються, смакові якості залишаться на звичному високому рівні. Це ще раз підкреслює, наскільки важливими є зусилля виробників для забезпечення ринку якісною продукцією, попри примхи погоди.

Раніше ми писали як змінились ціни на одеському базарі. А також про те, які фрукти не вартують своїх грошей.