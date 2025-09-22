21 сентября в Одессе не планируют отключение света - официальная информация

Кафе в Пассаже в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты продолжают работы по восстановлению энергетических объектов, поврежденных в результате российских атак. В то же время официальная информация свидетельствует, что завтра, 23 сентября, в Одессе не планируется введение графиков отключения электроэнергии.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

