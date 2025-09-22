21 вересня в Одесі не планують вимкнення світла — офіційна інформація

Кафе в Пасажі в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Фахівці продовжують роботи з відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених внаслідок російських атак. Водночас офіційна інформація свідчить, що завтра, 23 вересня, в Одесі не планується запровадження графіків відключення електроенергії.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Споживання електроенергії наразі у нормах сезону. Станом на ранок воно залишилося на тому ж рівні, що і в п'ятницю. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, що в одеській мерії прозвітували про підготовку до опалювального сезону. Також ми повідомляли про те, чи буде Миколаївщина з теплом цієї зими.



