21 вересня в Одесі не планують вимкнення світла — офіційна інформація

Ситуація з графіками відключень в Одесі — чи буде світло завтра
Фахівці продовжують роботи з відновлення енергетичних об’єктів, пошкоджених внаслідок російських атак. Водночас офіційна інформація свідчить, що завтра, 23 вересня, в Одесі не планується запровадження графіків відключення електроенергії.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Споживання електроенергії наразі у нормах сезону. Станом на ранок воно залишилося на тому ж рівні, що і в п'ятницю. У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали, що в одеській мерії прозвітували про підготовку до опалювального сезону. Також ми повідомляли про те, чи буде Миколаївщина з теплом цієї зими.
Читайте Новини.LIVE!