Графики отключений - будет ли у одесситов завтра свет

Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

По данным ДТЭК, вернуть свет в дома жителей обесточенного Приморского района обещают 8-го марта. Однако завтра, 5 марта, не планируют ограничивать поставки промышленности и бизнеса.

Об этом сообщают в ДТЭК и Укрэнерго.

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Разрушения энергообъектов очень значительные, поэтому требуют не только усилий, но и времени. Специалисты планируют восстановить оборудование до работоспособного состояния и подать напряжение в дома жителей Приморского района 8 марта. Но при условии отсутствия новых вражеских атак. Работы продолжаются круглосуточно.

Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о тарифах в марте. А также о подорожании проезда до Южного.