Графіки відключень — чи буде в одеситів завтра світло

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

За даними ДТЕК, повернути світло у домівки мешканців знеструмленого Приморського району обіцяють 8 березня. Проте завтра, 5 березня, не планують обмежувати постачання промисловості та бізнесу.

Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго.

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Руйнування енергооб’єктів дуже значні, тому потребують не тільки зусиль, а й часу. Фахівці планують відновити обладнання до працездатного стану та подати напругу в домівки мешканців Приморського району 8 березня. Але за умови відсутності нових ворожих атак. Роботи тривають цілодобово.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи у березні. А також про подорожчання проїзду до Південного.