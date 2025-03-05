Графіки відключень — чи буде в одеситів завтра світло

Ситуація зі світлом в Одесі — які графіки будуть завтра
За даними ДТЕК, повернути світло у домівки мешканців знеструмленого Приморського району обіцяють 8 березня. Проте завтра, 5 березня, не планують обмежувати постачання промисловості та бізнесу.
Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго.
Приморський район частково без світла
Руйнування енергооб’єктів дуже значні, тому потребують не тільки зусиль, а й часу. Фахівці планують відновити обладнання до працездатного стану та подати напругу в домівки мешканців Приморського району 8 березня. Але за умови відсутності нових ворожих атак. Роботи тривають цілодобово.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи у березні. А також про подорожчання проїзду до Південного.
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