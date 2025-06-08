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Сюрприз на границе с Молдовой — водителям нужен новый документ

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Дата публикации 8 июня 2025 19:26
Правила въезда в Молдову для украинских водителей 2025 для украинских водителей
Полицейские с собаками на границе. Фото иллюстративное: Пограничная полиция Молдовы

Молдова ужесточила правила пересечения границы для украинских водителей. И теперь для въезда в страну нужно иметь полный набор документов, в частности сертификат технического осмотра авто. Если этого документа нет — пограничники могут не впустить машину, независимо от того, имеет ли водитель другие разрешения.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Сертификат техосмотра

Сертификат техосмотра — это официальное подтверждение, что автомобиль исправен, без серьезных технических неисправностей и соответствует экологическим требованиям. Его можно получить только на сертифицированных станциях технического обслуживания после полной проверки транспортного средства. Это касается как легковых авто, так и микроавтобусов, грузовиков и автобусов.

Кроме сертификата, для въезда в Молдову нужно иметь:

  • загранпаспорт (биометрический или с визой);
  • водительское удостоверение;
  • технический паспорт на авто;
  • страховой полис "Зеленая карта";
  • сертификат техосмотра (обязательно!);
  • виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Также действуют таможенные ограничения. Нельзя ввозить:

  • наркотические вещества, оружие, взрывчатку, агрессивные химикаты;
  • продукты животного происхождения без заводской упаковки;
  • растения, саженцы, семена и почву.

Если эти правила нарушить, товар могут изъять, а сам водитель получит запрет на въезд в страну. В лучшем случае — только предупреждение, в худшем — временный запрет на пересечение молдавской границы.

На территории Одесской области работает девять пограничных пунктов с соседними странами. Восемь из них — именно с Молдовой:

  • Орловка — Исакча
  • Маяки — Удобное — Паланка
  • Староказачье — Тудора
  • Августовское 1 — Басарабьяска
  • Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга
  • Новые Трояны — Чадыр-Лунга
  • Табаки — Мирное
  • Виноградовка — Вулканешты
  • Рени — Джурджулешть

Напомним, границу с Румынией также стало сложнее пересекать, соседняя страна ввела новые правила пересечения и требуют сертификат технического состояния автомобиля. Мы сообщали, что в Государственной пограничной службе Украины предупредили о возможных очередях на границе летом из-за роста пассажиропотока.

Одесса Молдова граница Новости Одессы документы выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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