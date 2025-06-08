Правила въезда в Молдову для украинских водителей 2025 для украинских водителей

Сюрприз на границе с Молдовой — водителям нужен новый документ
Молдова ужесточила правила пересечения границы для украинских водителей. И теперь для въезда в страну нужно иметь полный набор документов, в частности сертификат технического осмотра авто. Если этого документа нет — пограничники могут не впустить машину, независимо от того, имеет ли водитель другие разрешения.
Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.
Сертификат техосмотра
Сертификат техосмотра — это официальное подтверждение, что автомобиль исправен, без серьезных технических неисправностей и соответствует экологическим требованиям. Его можно получить только на сертифицированных станциях технического обслуживания после полной проверки транспортного средства. Это касается как легковых авто, так и микроавтобусов, грузовиков и автобусов.
Кроме сертификата, для въезда в Молдову нужно иметь:
- загранпаспорт (биометрический или с визой);
- водительское удостоверение;
- технический паспорт на авто;
- страховой полис "Зеленая карта";
- сертификат техосмотра (обязательно!);
- виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.
Также действуют таможенные ограничения. Нельзя ввозить:
- наркотические вещества, оружие, взрывчатку, агрессивные химикаты;
- продукты животного происхождения без заводской упаковки;
- растения, саженцы, семена и почву.
Если эти правила нарушить, товар могут изъять, а сам водитель получит запрет на въезд в страну. В лучшем случае — только предупреждение, в худшем — временный запрет на пересечение молдавской границы.
На территории Одесской области работает девять пограничных пунктов с соседними странами. Восемь из них — именно с Молдовой:
- Орловка — Исакча
- Маяки — Удобное — Паланка
- Староказачье — Тудора
- Августовское 1 — Басарабьяска
- Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга
- Новые Трояны — Чадыр-Лунга
- Табаки — Мирное
- Виноградовка — Вулканешты
- Рени — Джурджулешть
Напомним, границу с Румынией также стало сложнее пересекать, соседняя страна ввела новые правила пересечения и требуют сертификат технического состояния автомобиля. Мы сообщали, что в Государственной пограничной службе Украины предупредили о возможных очередях на границе летом из-за роста пассажиропотока.
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