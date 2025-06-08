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Сюрприз на кордоні з Молдовою — водіям потрібен новий документ

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Дата публікації: 8 червня 2025 19:26
Правила в’їзду до Молдови для українських водіїв 2025
Поліцейські з собаками на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Молдова посилила правила перетину кордону для українських водіїв. І тепер для в’їзду до країни потрібно мати повний набір документів, зокрема сертифікат технічного огляду авто. Якщо цього документа немає — прикордонники можуть не впустити машину, незалежно від того, чи має водій інші дозволи.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду

Сертифікат техогляду — це офіційне підтвердження, що автомобіль справний, без серйозних технічних несправностей і відповідає екологічним вимогам. Його можна отримати тільки на сертифікованих станціях технічного обслуговування після повної перевірки транспортного засобу. Це стосується як легкових авто, так і мікроавтобусів, вантажівок та автобусів.

Окрім сертифіката, для в’їзду в Молдову потрібно мати:

  • закордонний паспорт (біометричний або з візою);
  • водійське посвідчення;
  • технічний паспорт на авто;
  • страховий поліс "Зелена карта";
  • сертифікат техогляду (обов’язково!);
  • віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Також діють митні обмеження. Не можна ввозити:

  • наркотичні речовини, зброю, вибухівку, агресивні хімікати;
  • продукти тваринного походження без заводського пакування;
  • рослини, саджанці, насіння й ґрунт.

Якщо ці правила порушити, товар можуть вилучити, а сам водій отримає заборону на в’їзд у країну. У кращому випадку — лише попередження, у гіршому — тимчасова заборона на перетин молдовського кордону.

На території Одещини працює дев’ять прикордонних пунктів із сусідніми країнами. Вісім із них — саме з Молдовою:

  • Орлівка — Ісакча
  • Маяки — Удобне — Паланка
  • Старокозаче — Тудора
  • Серпневе 1 — Басараб’яска
  • Малоярославець 1 — Чадир-Лунга
  • Нові Трояни — Чадир-Лунга
  • Табаки — Мирне
  • Виноградівка — Вулканешти
  • Рені — Джурджулешть

Нагадаємо, кордон з Румунією також стало складніше перетинати, сусідня країна запровадила нові правила перетину і вимагають сертифікат технічного стану автомобіля. Ми повідомляли, що у Державній прикордонній службі України попередили про можливі черги на кордоні влітку через зростання пасажиропотоку.

Одеса Молдова кордон Новини Одеси документи виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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