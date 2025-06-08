Правила в’їзду до Молдови для українських водіїв 2025

Сюрприз на кордоні з Молдовою — водіям потрібен новий документ
Молдова посилила правила перетину кордону для українських водіїв. І тепер для в’їзду до країни потрібно мати повний набір документів, зокрема сертифікат технічного огляду авто. Якщо цього документа немає — прикордонники можуть не впустити машину, незалежно від того, чи має водій інші дозволи.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.
Сертифікат техогляду
Сертифікат техогляду — це офіційне підтвердження, що автомобіль справний, без серйозних технічних несправностей і відповідає екологічним вимогам. Його можна отримати тільки на сертифікованих станціях технічного обслуговування після повної перевірки транспортного засобу. Це стосується як легкових авто, так і мікроавтобусів, вантажівок та автобусів.
Окрім сертифіката, для в’їзду в Молдову потрібно мати:
- закордонний паспорт (біометричний або з візою);
- водійське посвідчення;
- технічний паспорт на авто;
- страховий поліс "Зелена карта";
- сертифікат техогляду (обов’язково!);
- віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.
Також діють митні обмеження. Не можна ввозити:
- наркотичні речовини, зброю, вибухівку, агресивні хімікати;
- продукти тваринного походження без заводського пакування;
- рослини, саджанці, насіння й ґрунт.
Якщо ці правила порушити, товар можуть вилучити, а сам водій отримає заборону на в’їзд у країну. У кращому випадку — лише попередження, у гіршому — тимчасова заборона на перетин молдовського кордону.
На території Одещини працює дев’ять прикордонних пунктів із сусідніми країнами. Вісім із них — саме з Молдовою:
- Орлівка — Ісакча
- Маяки — Удобне — Паланка
- Старокозаче — Тудора
- Серпневе 1 — Басараб’яска
- Малоярославець 1 — Чадир-Лунга
- Нові Трояни — Чадир-Лунга
- Табаки — Мирне
- Виноградівка — Вулканешти
- Рені — Джурджулешть
Нагадаємо, кордон з Румунією також стало складніше перетинати, сусідня країна запровадила нові правила перетину і вимагають сертифікат технічного стану автомобіля. Ми повідомляли, що у Державній прикордонній службі України попередили про можливі черги на кордоні влітку через зростання пасажиропотоку.
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