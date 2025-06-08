Правила в’їзду до Молдови для українських водіїв 2025

Поліцейські з собаками на кордоні. Фото ілюстративне: Прикордонна поліція Молдови

Молдова посилила правила перетину кордону для українських водіїв. І тепер для в’їзду до країни потрібно мати повний набір документів, зокрема сертифікат технічного огляду авто. Якщо цього документа немає — прикордонники можуть не впустити машину, незалежно від того, чи має водій інші дозволи.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Сертифікат техогляду

Сертифікат техогляду — це офіційне підтвердження, що автомобіль справний, без серйозних технічних несправностей і відповідає екологічним вимогам. Його можна отримати тільки на сертифікованих станціях технічного обслуговування після повної перевірки транспортного засобу. Це стосується як легкових авто, так і мікроавтобусів, вантажівок та автобусів.

Окрім сертифіката, для в’їзду в Молдову потрібно мати:

закордонний паспорт (біометричний або з візою);

водійське посвідчення;

технічний паспорт на авто;

страховий поліс "Зелена карта";

сертифікат техогляду (обов’язково!);

віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Також діють митні обмеження. Не можна ввозити:

наркотичні речовини, зброю, вибухівку, агресивні хімікати;

продукти тваринного походження без заводського пакування;

рослини, саджанці, насіння й ґрунт.

Якщо ці правила порушити, товар можуть вилучити, а сам водій отримає заборону на в’їзд у країну. У кращому випадку — лише попередження, у гіршому — тимчасова заборона на перетин молдовського кордону.

На території Одещини працює дев’ять прикордонних пунктів із сусідніми країнами. Вісім із них — саме з Молдовою:

Орлівка — Ісакча

Маяки — Удобне — Паланка

Старокозаче — Тудора

Серпневе 1 — Басараб’яска

Малоярославець 1 — Чадир-Лунга

Нові Трояни — Чадир-Лунга

Табаки — Мирне

Виноградівка — Вулканешти

Рені — Джурджулешть

Нагадаємо, кордон з Румунією також стало складніше перетинати, сусідня країна запровадила нові правила перетину і вимагають сертифікат технічного стану автомобіля. Ми повідомляли, що у Державній прикордонній службі України попередили про можливі черги на кордоні влітку через зростання пасажиропотоку.