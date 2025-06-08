Затори на трасі Одеса-Рені 8 червня 2025

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Зранку 8 червня на трасі Одеса-Рені виникли значні затори. Рух ускладнений у напрямку як до Молдови, так і до Румунії. Черги сягають кількох кілометрів, особливо біля Паланки. Подорож у ці напрямки займе набагато більше часу, ніж зазвичай.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Найбільше скупчення машин — поблизу сіл Великий Дальник та Маяки, а також на під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Перед самою митницею черга сягає кількох кілометрів. На Google Maps ця ділянка позначена червоним, що вказує на повільний рух транспорту. Черги спостерігаються й безпосередньо на кордоні з Молдовою. Дістатися до Паланки сьогодні можна щонайменше за дві години.

Затори до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Румунії

Не краща ситуація і на шляху до Румунії. На поромному пункті "Орлівка — Ісакча" також фіксують затримки. Додаткові затори утворилися біля сіл Байрамча, Сарата, Холмське та на каналі Кофа. Водночас на КПП "Рені — Джурджулешть" ситуація спокійна — черг на виїзд чи в’їзд там не зафіксовано.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Нагадаємо, кордон з Румунією стало складніше перетинати, сусідня країна запровадила нові правила перетину і вимагають сертифікат технічного стану автомобіля. Також ми писали, що у ніч на 7 червня російські дрони атакували на Одещині храм Православної Церкви України.