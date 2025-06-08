Пробки на трассе Одесса-Рени 8 июня 2025 года

Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Утром 8 июня на трассе Одесса-Рени возникли значительные пробки. Движение затруднено в направлении как в Молдову, так и в Румынию. Очереди достигают нескольких километров, особенно возле Паланки. Путешествие в эти направления займет гораздо больше времени, чем обычно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Наибольшее скопление машин — вблизи сел Большой Дальник и Маяки, а также на подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Перед самой таможней очередь достигает нескольких километров. На Google Maps этот участок обозначен красным, что указывает на медленное движение транспорта. Очереди наблюдаются и непосредственно на границе с Молдовой. Добраться до Паланки сегодня можно минимум за два часа.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

Не лучше ситуация и на пути в Румынию. На паромном пункте "Орловка — Исакча" также фиксируют задержки. Дополнительные пробки образовались возле сел Байрамча, Сарата, Холмское и на канале Кофа. В то же время на КПП "Рени — Джурджулешть" ситуация спокойная — очередей на выезд или въезд там не зафиксировано.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Напомним, границу с Румынией стало сложнее пересекать, соседняя страна ввела новые правила пересечения и требуют сертификат технического состояния автомобиля. Также мы писали, что в ночь на 7 июня российские дроны атаковали в Одесской области храм Православной Церкви Украины.