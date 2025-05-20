Прогноз погоды в Одессе на завтра, 21 мая, будут ли осадки и сильный ветер — сообщение синоптиков

Море в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 21 мая, утром Одессу ожидает облачная погода, однако днем синоптики уже обещают ясное небо. Вдоль побережья ожидаются сильные порывы ветра 6-11 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Одессу завтра ожидает высокий уровень влажности воздуха — 54%. При этом вероятность осадков очень низкая — 15%. Температура будет расти в течение всего дня, однако вечером снова опустится до 14 °C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области завтра

Завтра ночью в Одесском регионе температура будет колебаться от 8 до 13 °C. Но днем ощутимо потеплеет — прогнозируют 17-23 °C. Температура воды завтра будет достигать 11-12 °C, а на море ожидают умеренное волнение.

Погода Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, какую погоду синоптики обещали в мае. А также о поваленных деревьях и других последствиях непогоды в Одессе.