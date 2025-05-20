В Одесі ліквідують наслідки негоди та прибирають дерева, що впали

Дерево на дорозі. Фото: ЖКС Одеси

В Одесі 19 травня спостерігалися потужні пориви північно-західного вітру до 14 метрів/секунду. Через негоду в місті було повалено 10 дерев і чимало великих гілок.

Про це повідомляють у ЖКС Одеси.

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Наслідки негоди

В результаті шквального вітру деякі з дерев впали не тільки на тротуари, але й проїжджі частини. На щастя, ніхто з мешканців міста не постраждав. Працівники КП "Міськзелентрест" наразі ліквідують наслідки негоди, пиляють деревину на дорогах та прибирають її, аби стовбури та гілки не заважали руху транспорту та пішоходів.

Прибирання дерев. Фото: ЖКС Одеси

Працює техніка. Фото: ЖКС Одеси

Пиляють гілки. Фото: ЖКС Одеси

Шторм в Одесі

Через сильний вітер вчора в Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови потенційно можуть становити загрозу. Періодично спостерігались корокочасні зливи та відчутне похолодшання температури.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яку погоду обіцяли на сьогодні. А також про зміни у русі одеських трамваїв.