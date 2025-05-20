В Одессе ликвидируют последствия непогоды и убирают упавшие деревья

Осторожно на улице — в Одессе из-за ветра уже упали 10 деревьев
В Одессе 19 мая наблюдались мощные порывы северо-западного ветра до 14 метров/секунду. В результате непогоды в городе было повалено 10 деревьев и немало крупных веток.
Об этом сообщают в ЖКС Одессы.
Последствия непогоды
В результате шквального ветра некоторые из деревьев упали не только на тротуары, но и проезжие части. К счастью, никто из жителей города не пострадал. Работники КП "Горзелентрест" сейчас ликвидируют последствия непогоды, пилят древесину на дорогах и убирают ее, чтобы стволы и ветки не мешали движению транспорта и пешеходов.
Шторм в Одессе
Из-за сильного ветра вчера в Одессе объявили желтый уровень опасности. Это означает, что погодные условия потенциально могут представлять угрозу. Периодически наблюдались кратковременные ливни и ощутимое похолодание температуры.
Напомним, недавно мы писали о том, какую погоду обещали на сегодня. А также об изменениях в движении одесских трамваев.
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