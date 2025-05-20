Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Осторожно на улице — в Одессе из-за ветра уже упали 10 деревьев

Осторожно на улице — в Одессе из-за ветра уже упали 10 деревьев

Ua en ru
Дата публикации 20 мая 2025 12:27
В Одессе ликвидируют последствия непогоды и убирают упавшие деревья
Дерево на дороге. Фото: ЖКС Одессы

В Одессе 19 мая наблюдались мощные порывы северо-западного ветра до 14 метров/секунду. В результате непогоды в городе было повалено 10 деревьев и немало крупных веток.

Об этом сообщают в ЖКС Одессы.

Реклама
Читайте также:

Последствия непогоды

В результате шквального ветра некоторые из деревьев упали не только на тротуары, но и проезжие части. К счастью, никто из жителей города не пострадал. Работники КП "Горзелентрест" сейчас ликвидируют последствия непогоды, пилят древесину на дорогах и убирают ее, чтобы стволы и ветки не мешали движению транспорта и пешеходов.

Последствия непогоды — в Одессе от ветра упали 10 деревьев - фото 1
Уборка деревьев. Фото: ЖКС Одессы
Последствия непогоды — в Одессе от ветра упали 10 деревьев - фото 2
Работает техника. Фото: ЖКС Одессы
Последствия непогоды — в Одессе от ветра упали 10 деревьев - фото 3
Пилят ветки. Фото: ЖКС Одессы

Шторм в Одессе

Из-за сильного ветра вчера в Одессе объявили желтый уровень опасности. Это означает, что погодные условия потенциально могут представлять угрозу. Периодически наблюдались кратковременные ливни и ощутимое похолодание температуры.

Напомним, недавно мы писали о том, какую погоду обещали на сегодня. А также об изменениях в движении одесских трамваев.

Одесса ЖКХ деревья Новости Одессы ветер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /