В Одессе ликвидируют последствия непогоды и убирают упавшие деревья

Дерево на дороге. Фото: ЖКС Одессы

В Одессе 19 мая наблюдались мощные порывы северо-западного ветра до 14 метров/секунду. В результате непогоды в городе было повалено 10 деревьев и немало крупных веток.

Об этом сообщают в ЖКС Одессы.

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Последствия непогоды

В результате шквального ветра некоторые из деревьев упали не только на тротуары, но и проезжие части. К счастью, никто из жителей города не пострадал. Работники КП "Горзелентрест" сейчас ликвидируют последствия непогоды, пилят древесину на дорогах и убирают ее, чтобы стволы и ветки не мешали движению транспорта и пешеходов.

Уборка деревьев. Фото: ЖКС Одессы

Работает техника. Фото: ЖКС Одессы

Пилят ветки. Фото: ЖКС Одессы

Шторм в Одессе

Из-за сильного ветра вчера в Одессе объявили желтый уровень опасности. Это означает, что погодные условия потенциально могут представлять угрозу. Периодически наблюдались кратковременные ливни и ощутимое похолодание температуры.

Напомним, недавно мы писали о том, какую погоду обещали на сегодня. А также об изменениях в движении одесских трамваев.