Прогноз погоди в Одесі на завтра, 21 травня, чи будуть опади та сильний вітер - повідомлення синоптиків

Сюрпризи погоди на завтра — що очікує одеситів
Завтра, 21 травня, зранку Одесу очікує хмарна погода, однак вдень синоптики вже обіцяють ясне небо. Вздовж узбережжя очікуються сильні пориви вітру 6 — 11 метрів на секунду.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
На Одесу завтра очікує високий рівень вологості повітря — 54%. При цьому ймовірність опадів дуже низька — 15%. Температура зростатиме впродовж всього дні, однак ввечері знову опуститься до 14 °C.
Погода на Одещині завтра
Завтра вночі в Одеському регіоні температура коливатиметься від 8 до 13 °C. Але вдень відчутно потеплішає — прогнозують 17 — 23 °C. Температура води завтра сягатиме 11 — 12 °C, а на морі очікують помірне хвилювання.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яку погоду синоптики обіцяли у травні. А також про повалені дерева та інші наслідки негоди в Одесі.
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