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Сюрпризи погоди на завтра — що очікує одеситів

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Дата публікації: 20 травня 2025 16:47
Прогноз погоди в Одесі на завтра, 21 травня, чи будуть опади та сильний вітер - повідомлення синоптиків
Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 21 травня, зранку Одесу очікує хмарна погода, однак вдень синоптики вже обіцяють ясне небо. Вздовж узбережжя очікуються сильні пориви вітру 6 — 11 метрів на секунду.

Про це повідомляє  Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

На Одесу завтра очікує високий рівень вологості повітря — 54%. При цьому ймовірність опадів дуже низька — 15%. Температура зростатиме впродовж всього дні, однак ввечері знову опуститься до 14 °C.

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Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині завтра

Завтра вночі в Одеському регіоні температура коливатиметься від 8 до 13 °C. Але вдень відчутно потеплішає — прогнозують 17 — 23 °C. Температура води завтра сягатиме 11 — 12 °C, а на морі очікують помірне хвилювання.

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Погода Одещини. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яку погоду синоптики обіцяли у травні. А також про повалені дерева та інші наслідки негоди в Одесі.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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