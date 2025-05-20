Прогноз погоди в Одесі на завтра, 21 травня, чи будуть опади та сильний вітер - повідомлення синоптиків

Море в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 21 травня, зранку Одесу очікує хмарна погода, однак вдень синоптики вже обіцяють ясне небо. Вздовж узбережжя очікуються сильні пориви вітру 6 — 11 метрів на секунду.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

На Одесу завтра очікує високий рівень вологості повітря — 54%. При цьому ймовірність опадів дуже низька — 15%. Температура зростатиме впродовж всього дні, однак ввечері знову опуститься до 14 °C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині завтра

Завтра вночі в Одеському регіоні температура коливатиметься від 8 до 13 °C. Але вдень відчутно потеплішає — прогнозують 17 — 23 °C. Температура води завтра сягатиме 11 — 12 °C, а на морі очікують помірне хвилювання.

Погода Одещини. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яку погоду синоптики обіцяли у травні. А також про повалені дерева та інші наслідки негоди в Одесі.