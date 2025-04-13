Скандал с автомобилем для ВСУ в Сарате в Одесской области

Автомобиль Nissan Pathfinder. Фото иллюстративное: bouldernissan

В Сарате, что в Одесской области, вспыхнул громкий скандал из-за машины, которую волонтеры купили для фронта. Машина, купленная за средства местной общины, должна была служить пулеметному взводу ВСУ, но, как утверждают местные жители большую часть времени находится в частном пользовании.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал начальник отдела культуры и туризма Саратского поселкового совета Анатолий Сухарский.

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По его словам, в апреле 2024 года волонтеры Саратского района провели масштабный сбор средств — за три месяца собрали 250 тысяч гривен на покупку машины и еще 21 тысячу — на ее ремонт. Автомобиль Nissan Pathfinder был передан военнослужащему для нужд пулеметного взвода 21-й отдельной механизированной бригады.

Анатолий Сухарский говорит, что автомобиль не выполняет боевые задачи, а используется в поселке Сарата. Местные жители неоднократно видели ее на улицах, и это вызвало волну возмущения.

"Мы получали многочисленные сигналы от жителей. Люди вложили в это дело душу, отдавали последние деньги, и теперь чувствуют себя обманутыми", — пишет начальник отдела культуры и туризма Саратского поселкового совета.

Он добавляет, что волонтеры якобы обращались к военным с просьбой вернуть машину в распоряжение ВСУ, однако ответ оказался не только отказным, но и оскорбительным. Сухарский заявляет, что даже дошло до безосновательных обвинений.

"С благодарности волонтерскому сообществу Саратщины за помощь в приобретении, ремонте и перегоне автомобиля, на откровенное, наглое обвинение представителей волонтерства в якобы незаконном давлении на них и вымогательстве", — сообщил волонтер.

В итоге 10 апреля 2025 года трое представителей общины подали официальное обращение в полицию.

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