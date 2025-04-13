Скандал з автівкою для ЗСУ в Сараті на Одещині

Автівка Nissan Pathfinder. Фото ілюстративне: bouldernissan

У Сараті, що на Одещині, спалахнув гучний скандал через автівку, яку волонтери придбали для фронту. Машина, куплена за кошти місцевої громади, мала служити кулеметному взводу ЗСУ, але, як стверджують місцеві мешканці більшість часу перебуває у приватному користуванні.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів начальник відділу культури і туризму Саратської селищної ради Анатолій Сухарський.

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Скандал з автівкою на Одещині

За його словами, у квітні 2024 року волонтери Саратщини провели масштабний збір коштів — за три місяці зібрали 250 тисяч гривень на купівлю автівки та ще 21 тисячу — на її ремонт. Автомобіль Nissan Pathfinder був переданий військовослужбовцю для потреб кулеметного взводу 21-ї окремої механізованої бригади.

Анатолій Сухарський каже, що автівка не виконує бойові завдання, а використовується у селищі Сарата. Місцеві мешканці неодноразово бачили її на вулицях, і це викликало хвилю обурення.

"Ми отримували численні сигнали від жителів. Люди вклали в цю справу душу, віддавали останні гроші, і тепер почуваються ошуканими", — пише начальник відділу культури і туризму Саратської селищної ради.

Він додає, що волонтери нібито зверталися до військових з проханням повернути автівку в розпорядження ЗСУ, однак відповідь виявилась не лише відмовною, а й образливою. Сухарський заявляє, що навіть дійшло до безпідставних звинувачень.

"З подяки волонтерській спільноті Саратщини за допомогу у придбанні, ремонті та перегоні автівки, на відверте, нахабне звинувачення представників волонтерства у нібито незаконному тиску на них та вимаганні", — повідомив волонтер.

У підсумку 10 квітня 2025 року троє представників громади подали офіційне звернення до поліції.

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