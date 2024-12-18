В Одессе пациентов больниц кормят прострочкой и едой неизвестного происхождения

Продукты для пациентов. Фото: скриншот

В городскую больницу на улице Троицкой поставляют просроченные продукты и еду неизвестного происхождения. Кормит пациентов фирма, регулярно выигрывающая тендеры на питание.

Об этом сообщила в TikTok депутат Одесского горсовета Анастасия Большедворова.

Читайте также:

Сомнительная еда

Депутат показала, что в больницу поставляют продукты без маркировок, в полиэтиленовых пакетах или боксах сомнительного вида. В частности, на коробках заметны масляные пятна и черные пятнышки, похожие на плесень. Пищевая ценность и срок годности товаров не указывается. Также Анастасия Большедворова заметила упаковку сливочного масла, просроченную в месяц.

Что известно о поставщике

Депутат заявила, что составила акты-претензии и разослала в соответствующие инстанции. Причину сложившейся ситуации она связывает с непрозрачным выбором поставщика.

"На тендерах выигрывает ровно одна компания, вот эта "Фабрика вкуса". За глаза все говорят, что она относится к работникам Одесского городского совета", — рассказывает депутат.

По данным системы YouControl, фирма "Фабрика вкуса" создана в 2015 году. Ее основателем и руководителем является одессит Игорь Левинзон. Уже через два месяца после создания "Фабрика вкуса" получила первый заказ на питание одесских больниц. С тех пор фирма заработала на доставке продуктов в городские заведения сотни миллионов гривен. В частности, только в 2022 году она получила 165,9 млн. грн. В Центре публичных расследований утверждают, что некоторые сотрудники "Фабрики вкуса" одновременно работали в структурах мэрии.

Напомним, Одесский областной совет обратился к правительству, чтобы решить вопрос с питанием раненых военных в медучреждениях. Этот вопрос стал резонансным после заявлений военного медика Петра Конопли о некачественной еде в больницах.