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Харчування поранених — одесити просять допомоги уряду

12 грудня 2024 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеська облрада просить уряд виділити гроші на харчування поранених бійців
Військові за столом. Фото: ілюстративне/Армія.Інформ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Депутати Одеської обласної ради звернулися до Кабміну з проханням прискорити надання фінансування для харчування поранених військових у медзакладах області. Скандал щодо їжі у лікарнях триває вже декілька місяців.

Звернення ухвалила сесія Одеської облради у четвер, 12 грудня.

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Депутати просять уряд швидше виділити гроші на харчування військових, які перебувають на лікуванні та реабілітації. Щоправда, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер вважає, що це питання вже врегульоване.

"В чому було питання: є одна норма для цивільних, інша для військових. І ця різниця є проблемою. Це питання підіймалося, і сьогодні воно врегульовано", — Олег Кіпер.

Ініціатор звернення, депутат Олег Радковський відповів, що необхідність звернутися до уряду все ж таки залишається. Адже в області діє 48 закладів, в яких перебувають військові. Попри наявність відповідної постанови уряду, в реальності не всі вони вчасно отримують гроші. 

Історія скандалу

Нагадаємо, наприкінці серпня Петро Конопля показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування. У справу втрутилися Міністерство охорони здоров’я, Одеська ОВА і Уповноважений з прав людини. У листопаді Петро Конопля заявив, що ситуація не покращилася, а місцями навіть погіршилася. Своєю чергою, в одеському шпиталі ветеранів запевнили, що дотримуються всіх норм харчування пацієнтів і мають всі необхідні продукти.

харчування лікарні Одеська область місцеві депутати реабілітація військовослужбовці

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