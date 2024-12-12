Одесский облсовет просит правительство выделить деньги на питание раненых бойцов

Военные за столом. Фото: иллюстративное/Армия.Информ

Депутаты Одесского областного совета обратились в Кабмин с просьбой ускорить предоставление финансирования для питания раненых военных в медучреждениях области. Скандал вокруг еды в больницах длится уже несколько месяцев.

Обращение приняла сессия Одесского облсовета в четверг, 12 декабря.

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Депутаты просят правительство побыстрее выделить деньги на питание военных, находящихся на лечении и реабилитации. Правда, начальник Одесской ОВ Олег Кипер считает, что этот вопрос уже урегулирован.

"В чем был вопрос: есть одна норма для гражданских, другая для военных. И эта разница является проблемой. Этот вопрос поднимался, и сегодня он урегулирован", - Олег Кипер.

Инициатор обращения депутат Олег Радковский ответил, что необходимость обратиться к правительству все же остается. Ведь в области действует 48 заведений, в которых находятся военные. Несмотря на наличие соответствующего постановления правительства, в реальности не все они вовремя получают деньги.

История скандала

Напомним, в конце августа Петр Конопля показал ужасные условия в психбольнице в Одесской области, где лечат военных. Он пожаловался на некачественную еду и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку. В дело вмешались Министерство здравоохранения, Одесская ОВА и Уполномоченный по правам человека. В ноябре Петр Конопля заявил, что ситуация не улучшилась, а местами даже ухудшилась. В свою очередь, в одесском госпитале ветеранов заверили, что соблюдают все нормы питания пациентов и имеют все необходимые продукты.