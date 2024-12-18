В Одесі пацієнтів лікарень годують прострочкою та їжею невідомого походження

Продукти для пацієнтів. Фото: скриншот

До міської лікарні на вулиці Троїцької постачають прострочені продукти та їжу невідомого походження. Годує пацієнтів фірма, яка регулярно виграє тендери на харчування.

Про це повідомила у TikTok депутатка Одеської міськради Анастасія Большедворова.

Читайте також:

Сумнівна їжа

Депутатка показала, що до лікарні постачають продукти без маркувань, у поліетиленових пакетах або боксах сумнівного вигляду. Зокрема, на коробках помітні масляні плями та чорні цятки, схожі на плісняву. Харчова цінність та строк придатності продуктів не вказується. Також Анастасія Большедворова помітила упаковку вершкового масла, прострочену на місяць.

Що відомо про постачальника

Депутатка заявила, що склала акти-претензії й розіслала у відповідні інстанції. Причину ситуації, що склалася, вона пов'язує з непрозорим вибором постачальника.

"На тендерах виграє рівно одна компанія, ось ця "Фабрика смаку". Поза очі всі говорять, що вона відноситься до працівників Одеської міської ради", — розповідає депутатка.

За даними системи YouControl, фірма "Фабрика смаку" створена у 2015 році. Її засновником і керівником є одесит Ігор Левінзон. Вже за два місяці після створення "Фабрика смаку" отримала перше замовлення на харчування одеських лікарень. З тих пір фірма заробила на доставці продуктів у міські заклади сотні мільйонів гривень. Зокрема, тільки у 2022 році вона отримала 165,9 млн грн. У Центрі публічних розслідувань стверджують, що деякі співробітники "Фабрики смаку" одночасно працювали у структурах мерії.

Нагадаємо, Одеська обласна рада звернулася до уряду, щоби вирішити питання з харчуванням поранених військових у медзакладах. Це питання стало резонансним після заяв військового медика Петра Коноплі про неякісну їжу у лікарнях.