Скандал из-за российских песен на Дерибасовской в ​​Одессе

Улица Дерибасовская. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В центре Одессы на Дерибасовской молодежь танцевала под русские песни. Это возмутило родных военных, пропавших без вести на фронте, и спровоцировало скандал.

Видео с ситуацией распространяют по соцсетям.

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Российские песни в Одессе

Традиционно на Дерибасовской прошла акция родных пропавших без вести и военнопленных защитников. Не успела она закончится, как на том же месте стали выступать уличные музыканты, в репертуаре которых были в том числе и российские песни. Такое поведение возмутило людей, одна из участниц акции попыталась поговорить с подростками, однако ее проигнорировали.

"Еще пару часов назад, сегодня, на этом месте стояли выжженные души семей — без вести пропавших, пленных и погибших РОДНЫХ НА МИРЕ ЛЮДЕЙ — а сейчас вот такие ОПАРЫШИ под российские песни украинских исполнителей танцуют на костях наших распятых душ и разбитых сердцах..." — пишет мать военного Оксана Ротшильд.

Добавим, публичное исполнение российской музыки, а также трансляция "фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов" артистов из РФ в медиа и общественных местах запрещено законом Украины.

Напомним, недавно мы писали о гибели на фронте скульптора Тараса Шевченко. А также об освобождении от русскоязычной рекламы в Одессе.