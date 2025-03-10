На войне погиб Тарас Шевченко из Одесской области

На войне погиб известный скульптор с Одесчины
На войне погиб Тарас Шевченко — скульптор из Одесской области, работавший в Нацпарке "Тузловские лиманы". Художник ушел служить добровольцем вместе со своим отцом Александром еще в начале вторжения.
Об этом сообщил эколог Иван Русев.
Чем известен Тарас Шевченко
Посетителям "Тузловских лиманов" Тарас Шевченко известен благодаря величественному пеликану "Дедалу", который он создал несколько лет назад. А также благодаря скульптурам Сурка и Скифской бабы, которые встречают гостей рекреационной зоны. Для установки арт-объектов художник использовал бетонные тумбы, оставшиеся от советского полигона, который был на месте парка раньше.
"Удивительные скульптуры — память о невероятно творческом и талантливом человеке, которого убила проклятая война. Светлая и вечная память", — пишет Иван Русев.
Напомним, недавно мы писали о новом фонтане в Киеве. А также об арт-проекте "Исследование зла".
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