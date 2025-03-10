На війні загинув Тарас Шевченко з Одещини

Тарас Шевченко. Фото: Іван Русєв

На війні загинув Тарас Шевченко — скульптор з Одещини, що працював у Нацпарку "Тузлівські лимани". Митець пішов служити добровольцем разом зі своїм батьком Олександром ще на початку вторгнення.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

Читайте також:

Чим відомий Тарас Шевченко

Відвідувачам "Тузлівсських лиманів" Тарас Шевченко відомий завдяки величному пелікану "Дедалу", який він створив кілька років тому. А також завдяки скульптурам бабака та Скіфської баби, які зустрічають гостів рекреаційної зони. Для встановлення артоб'єктів митець використовував бетонні тумби, які залишились від радянського полігону, що був на місці парку раніше.

"Дивовижні скульптури — пам'ять про неймовірно творчу і талановиту людину, яку вбила клята війна. Світла і вічна пам'ять", — пише Іван Русєв.

"Бабак" Тараса Шевченко. Фото: Іван Русєв

"Пелікан Дедал" Тараса Шевченко. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий фонтан у Києві. А також про артпроєкт "Дослідження зла".