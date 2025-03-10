Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На війні загинув відомий скульптор з Одещини arrow

На війні загинув відомий скульптор з Одещини

10 березня 2025 15:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
На війні загинув Тарас Шевченко з Одещини
Тарас Шевченко. Фото: Іван Русєв
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

На війні загинув Тарас Шевченко — скульптор з Одещини, що працював у Нацпарку "Тузлівські лимани". Митець пішов служити добровольцем разом зі своїм батьком Олександром ще на початку вторгнення.

Про це повідомив еколог Іван Русєв.

Читайте також:

Чим відомий Тарас Шевченко

Відвідувачам "Тузлівсських лиманів" Тарас Шевченко відомий завдяки величному пелікану "Дедалу", який він створив кілька років тому. А також завдяки скульптурам бабака та Скіфської баби, які зустрічають гостів рекреаційної зони. Для встановлення артоб'єктів митець використовував бетонні тумби, які залишились від радянського полігону, що був на місці парку раніше.

"Дивовижні скульптури — пам'ять про неймовірно творчу і талановиту людину, яку вбила клята війна. Світла і вічна пам'ять", — пише Іван Русєв.

На війні загинув Тарас Шевченко —скульптор з Одещини - фото 1
"Бабак" Тараса Шевченко. Фото: Іван Русєв
На війні загинув Тарас Шевченко —скульптор з Одещини - фото 2
"Пелікан Дедал" Тараса Шевченко. Фото: Іван Русєв

Нагадаємо, нещодавно ми писали про новий фонтан у Києві. А також про артпроєкт "Дослідження зла".

Одеса Тарас Шевченко Новини Одеси війна в Україні скульптура
Реклама
Реклама
Реклама