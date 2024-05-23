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Украинское горе глазами одесского творца — проект "Исследование зла"

23 мая 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Украинское горе глазами одесского творца — проект "Исследование зла"
Выставка одесского скульптора. Фото: Frank Gaeth
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Работы одесского скульптора Михаила Ревы увидели свет в рамках проекта "Исследование зла". Своими произведениями творец рассказывает жителям других стран о трагедии, которая разворачивается на украинской земле.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета 

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Значение проекта

Скульптуры одесского творца иллюстрируют ужасы войны, с которыми пришлось столкнуться украинцам из-за российской агрессии. Сам же Михаил Рева отмечает, что сейчас движущей силой является дипломатия и, по его мнению, именно от нее зависит судьба страны.

"Дипломатия — искусство диалога. От судьбы Украины в этой войне зависит судьба мира на земле" , — отметил скульптор Михаил Рева.

Международная выставка скульптур одесского художника
Одесский скульптор Михаил Рева. Фото: Frank Gaeth

Международное признание

После выставки в парижском George Marshall Center в Hotel Tallerand и Mairie Paris Centre, экспозиция переехала в Берлин. Она была представлена в резиденции Посла Украины в Германии для закрытого показа депутатам Бундестага, представителям военно-промышленного комплекса Германии и дипломатам разных стран. Выставка вызвала большой резонанс и обратила внимание на ситуацию в Украине.

Скульптура одесского художника
Произведение одесского скульптора. Фото: Frank Gaeth

Мы ранее писали, что на Думской площади был представлен художник художников из Одессы и Италии. Он называется "ПРОЗРЕНИЕ" или "EPIPHANY" — это скульптурная композиция архитектора Михаила Ревы, которая в дальнейшем будет представлена на Венецианском биеннале.

Добавим, что на сайте ЮНЕСКО появилась карта Одессы, на которой отмечена новая зона, попадающая под охрану всемирного наследия. Если раньше это был небольшой участок в центре, то теперь это вся его центральная часть. Но такие решения не только положительно отражаются на имидже города, но и налагают дополнительные обязательства.

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