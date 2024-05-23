Українське горе очима одеського митця — проєкт "Дослідження зла"

Виставка одеського скульптора. Фото: Frank Gaeth

Роботи одеського скульптора Михайла Реви побачили світ у рамках проєкту "Дослідження зла". Своїми витворами митець розповідає жителям інших країн про трагедію, що розгортається на українській землі.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Значення проєкту

Скульптури одеського митця ілюструють жахи війни, із якими довелось зіткнутися українцям через російську агресію. Сам же Михайло Рева зауважує, що наразі рушійною силою є дипломатія та, на його думку, саме від неї залежить доля країни.

"Дипломатія — мистецтво діалогу. Від долі України у цій війні залежить доля світу на землі", — зазначив скульптор Михайло Рева.

Одеський скульптор Михайло Рева. Фото: Frank Gaeth

Міжнародне визнання

Після виставки в паризькому George Marshall Center at the Hotel Tallerand та Mairie Paris Centre, експозиція переїхала до Берліна. Вона була представлена в резиденції Посла України в Німеччині для закритого показу депутатам Бундестага, представникам воєнно-промислового комплексу Німеччини і дипломатам різних країн. Виставка викликала великий резонанс і привернула увагу до ситуації в Україні.

Витвір одеського скульптора. Фото: Frank Gaeth

Ми раніше писали, що на Думській площі був представлений артпроєкт митців з Одеси та Італії. Він має назву "ПРОЗРІННЯ" або "EPIPHANY" — це скульптурна композиція архітектора Михайла Реви, яка надалі буде представлена на Венеційському бієнале.

Додамо, що на сайті ЮНЕСКО з'явилася карта Одеси, на якій відмічено нову зону, яка потрапляє під охорону всесвітньої спадщини. Якщо раніше це була невелика ділянка в центрі, то тепер це вся його центральна частина. Але такі рішення не лише позитивно позначаються на іміджі міста, а й накладають додаткові зобов'язання.