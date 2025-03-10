Скандал через російські пісні на Дерибасівській в Одесі

Вулиця Дерибасівська. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В центрі Одеси на Дерибасівській молодь танцювала під російські пісні. Це обурило рідних військових, які зникли без вісти на фронті, та спровокувало скандал.

Відео із ситуацією ширять соцмережами.

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Традиційно на Дерибасівській відбулася акція рідних зниклих безвісти та військовополонених захисників. Не встигла вона закінчиться, як на тому ж місці стали виступати вуличні музиканти, у репертуарі яких були, зокрема, й російські пісні. Така поведінка обурила людей, одна з учасниць акції спробувала поговорити з підлітками, проте її проігнорували.

"Ще пару годин тому, сьогодні, на цьому місці стояли випалені душі родин — безвісти зниклих, полонених та загиблих РІДНІШИХ НА СВІТІ ЛЮДЕЙ — а зараз отакі ОПАРИШІ під російські пісні українських виконавців танцюють на кістках наших розп'ятих душ та розбитих серцях..." — пише мати військового Оксана Ротшильд.

Додамо, публічне виконання російської музики, а також транслювання "фонограм, відеограм та музичних кліпів" артистів з РФ в медіа та громадських місцях заборонено законом України.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загибель на фронті скульптора Тараса Шевченка. А також про звільнення від російськомовної реклами в Одесі.