Одесская тиктокерша хочет отдать украинские земли РФ

Одесская блоггерша попала в скандал. Фото: скриншот

Одесситка заявила в трансляции в TikTok, что не прочь жить под властью России. Ее заявление вызвало негодование у пользователей, а некоторые призывают найти девушку.

Отрывок из трансляции опубликовали местные Telegram-каналы.

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По словам девушки, главное, чтобы "никто никого не убивал". По ее мнению, война идет за землю и нефть.

"Зачем нам умирать за эти земли? То есть если я буду жить под флагом России или где-то в России — и что теперь? Главное, чтобы мир был. Должен быть выбор. Кто хочет жить под Россией — пусть живет под Россией, кто хочет жить на Украине — пусть живет на Украине. Зачем эта война за землю с нефтью и газом?" — сказала она.

Сообщается, что девушке 18 лет и она работает баристой в одном из одесских кафе.

Отметим, что одесский активист Демьян Ганул уже призвал найти девушку.

Напомним, в одесском ресторане развлекались под музыку рэперов-путинистов. В другом заведении разразился скандал из-за исполнения российского шансона.