Одеська тіктокерка хоче віддати українські землі РФ

Скандал в Одесі — блогерка не проти жити під прапором РФ
Одеситка заявила у трансляції у TikTok, що не проти жити під владою Росії. Її заява викликала обурення у користувачів, а дехто закликає знайти дівчину.
Уривок з трансляції опублікували місцеві Telegram-канали.
Що сказала блогерка
За словами дівчини, головне, щоби "ніхто нікого не вбивав". На її думку, війна ведеться за землю й нафту.
"Навіщо нам помирати за ці землі? Тобто, якщо я буду жити під прапором Росії або десь на Росії — і що тепер? Головне, щоби мир був. Має бути вибір. Хто хоче жити під Росією — хай живе під Росією, хто хоче жити на Україні — хай живе на Україні. Навіщо ця війна за землю з нафтою і газом?" — сказала вона.
Повідомляється, що дівчині 18 років і вона працює баристою в одній з одеських кав'ярень.
Зазначимо, що одеський активіст Дем'ян Ганул уже закликав знайти дівчину.
Нагадаємо, в одеському ресторані розважалися під музику реперів-путіністів. В іншому закладі спалахнув скандал через виконання російського шансону.
Читайте Новини.LIVE!