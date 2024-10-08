В туалете одесского кафе нашли скрытую камеру

Скрытая камера в туалете кафе. Фото: скриншот

В заведении Cafe de Fleur в Театральном переулке в центре Одессы посетители обнаружили скрытую камеру в туалете. В самом заведении ситуацию не комментировали.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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На ролике, распространенном в сети, посетители замечают камеру и снимают ее. Также авторы опубликовали скриншот, свидетельствующий, что речь идет именно об устройстве для записи видео.

Не первый скандал

Отметим, что в феврале 2023 года заведение уже попадало в скандал. Тогда клиентку отказались обслуживать на украинском языке и попросили выйти из кафе. При этом владелец уверял, что имеет право обслуживать так, как хочет, потому что это "частное кафе". На ситуацию отреагировал уполномоченный по защите государственного языка, сообщивший, что на предпринимателя составили административный протокол.

Напомним, недавно в Одессе имел место "туалетный" скандал. Гостей города возмутило, что в одном из ресторанов требуют деньги за посещение туалета. По их словам, сходить в туалет дороже, чем проехаться в общественном транспорте.

Также одесситку, запачкавшую флажки в честь погибших воинов, объявили в розыск.