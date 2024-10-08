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Скандал в Одесі — у туалеті у кав'ярні виявили приховану камеру

8 жовтня 2024 14:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У туалеті одеської кав'ярні знайшли приховану камеру
Прихована камера у туалеті кав'ярні. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У закладі Cafe de Fleur у Театральному провулку в центрі Одеси відвідувачі виявили приховану камеру в туалеті. У самому закладі ситуацію не коментували.  

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.  

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На ролику, який поширили у мережі, відвідувачі помічають камеру та знімають її. Також автори опублікували скриншот, який свідчить, що йдеться саме про пристрій для запису відео.  

Не перший скандал

Зазначимо, що у лютому 2023 року заклад вже потрапляв у скандал. Тоді клієнтку відмовилися обслуговувати українською мовою і попросили вийти з кав'ярні. При цьому власник запевняв, що має право обслуговувати так, як хоче, бо це "приватне кафе". На ситуацію відреагував уповноважений із захисту державної мови, який повідомив, що на підприємця склали адміністративний протокол.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі мав місце "туалетний" скандал. Гостей міста обурило, що в одному з ресторанів вимагають гроші за відвідання туалету. За їхніми словами, сходити у вбиральню дорожче, ніж проїхатися у громадському транспорті. 

Також одеситку, яка забруднила прапорці на честь загиблих воїнів, оголосили у розшук.

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