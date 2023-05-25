Скандал в Одесской ОВА: прокуратура расследует действия Диденко

Григорий Диденко. Фото: Одесская ОГА

Прокуратура объявила об открытии уголовного производства против председателя Одесского областного совета Григория Диденко. Он якобы пытался помешать работе депутатов путем сокрытия документов и отказа в предоставлении копий распоряжений председателя областного совета.

Об этом сообщила депутат Одесского областного совета Юлия Чухало.

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Чухало заявила, что согласно закону и регламенту, председатель совета должен информировать депутатов. Отсутствие доступа к этим документам может скрывать факты расходования бюджетных средств, нарушение полномочий и злоупотребление властью.

Ответ прокуратуры на обращение депутата. Фото: Юлия Чухало / facebook

Это расследование ставит под вопрос действия и прозрачность руководства областного совета. В целом областная прокуратура возбудила уголовное производство по части 1 статьи 351 УК Украины (Препятствование деятельности депутата). Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Напомним, что недавно СБУ проводила следственные действия в Одесской ОВА. Визит Службы безопасности связан с делом закупки опасных консервов для жителей Николаевской области. Гуманитарные товары закупили по завышенной цене.

Кроме того, после громкого коррупционного скандала и ареста заместителя Одесской ОВД Олега Муратова его решили уволить с должности. Впрочем, с решением экс-чиновник не согласен и решил подать в суд, чтобы его восстановили в должности.