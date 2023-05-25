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Скандал в Одеській ОВА: прокуратура розслідує дії Діденка

25 травня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Скандал в Одеській ОВА: прокуратура розслідує дії Діденка
Григорій Діденко. Фото: Одеська ОДА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуратура оголосила про відкриття кримінального провадження проти голови Одеської обласної ради, Григорія Діденка. Він нібито намагався перешкодити роботі депутатів шляхом приховування документів та відмови у наданні копій розпоряджень голови обласної ради. 

Про це повідомила депутатка Одеської обласної ради Юлія Чухало.

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Чухало заявила, що відповідно до закону та регламенту, голова ради має інформувати депутатів. Відсутність доступу до цих документів може приховувати факти витрачання бюджетних коштів, порушення повноважень та зловживання владою.

Відповідь прокуратури на звернення депутатки. Фото: Юлія Чухало / facebook
Відповідь прокуратури на звернення депутатки. Фото: Юлія Чухало / facebook

Це розслідування ставить під сумнів дії та прозорість керівництва обласної ради. Загалом обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 351 КК України (Перешкоджання діяльності депутата). Такі дії караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, нещодавно СБУ проводила слідчі дії в Одеській ОВА. Візит Служби безпеки пов’язаний  зі справою щодо закупівлі небезпечних консервів для мешканців Миколаївської області. Гуманітарні товари закупили за завищеною ціною. 

Крім того, після гучного корупційного скандалу та арешту заступника Одеської ОВА Олега Муратова його вирішили звільнити з посади. Втім, з рішенням експосадовець не згоден та вирішив подати до суду, аби його поновили у посаді.

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