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Скандал в Одесском порту — контейнерная компания заявила о невозможности своей работы

26 июня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Реакция Одесской таможни на скандал с контейнеровозом - подробности
Контейнеровозы компании MSC в море. Фото: MSC
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесская таможня в ответ на скандал с контейнерной компанией заявила, что не сопротивляется заходу судов в порт. Там отметили, что ни один из контейнеров не задерживается, а оформление всех экспортных грузов завершено в срок.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Скандал с контейнеровозом

В Ассоциации международных экспедиторов заявили, что из-за безосновательных проверок грузов заход оператора MSC в порт Одесса был отменен. Он должен был стать первым с начала полномасштабного вторжения. Грузы же блокировались на неопределенный срок, а затраты на их хранение росли каждый день на 2-3 тысячи долларов.

Реакция таможни

В Государственной таможенной службе Украины заявили, что контейнеры этого оператора не подавались на таможенное оформление, поэтому никаких проверок или задержек не было. А проработка всех остальных контейнеров завершена в установленные сроки.

"Упомянутые контейнеры не подавались на таможенное оформление, следовательно, и проверок или задержек никаких быть не может. Что касается других контейнеров, то на данный момент оформление всех поданных в таможню деклараций на экспортные грузы завершено в определенный законодательством срок и без возражений", — отмечено в сообщении таможни.

В таможне также отметили, что проблема в настоящее время заключается в значительном количестве контейнеров, не заявленных на таможенное оформление в портах Большой Одессы. Задержки с оформлением контейнеров, вызвавших беспокойство бизнеса, могут быть связаны с отработкой фактов незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции и случаев ареста грузов.

Больше о деятельности портов Большой Одессы

Мы писали, что после успешной приемки контейнеровозов в порту Черноморска правительство Украины работает над обеспечением условий для аналогичной эксплуатации в Одесском порту.

Также мы писали, что морские порты Николаева полностью готовы к возобновлению работы: рабочее состояние терминалов постоянно поддерживают работники. Однако вопрос их функционирования зависит от военных и ситуации безопасности.

Одесса
скандал
контейнерные перевозки
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