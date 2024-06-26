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Скандал в Одеському порту — контейнерна компанія заявила про неможливість своєї роботи

26 червня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Реакція Одеської митниці на скандал з контейнеровозом - подробиці
Контейнеровози компанії MSC у морі. Фото: MSC
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеська митниця у відповідь на скандал з контейнерною компанією заявила, що не чинить опір у заході судів до порту. Там зазначили, що жоден із контейнерів не затримується, а оформлення всіх експортних вантажів завершено вчасно.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Скандал з контейнеровозом

В Ассоціації міжнародних експедиторів заявили, що через безпідставні перевірки вантажів захід оператора MSC до порту Одеса було скасовано. Він повинен був стати першим з початку повномасштабного вторгнення. Натомість вантажі блокувалися на невизначений термін, а витрати на їх зберігання зростали кожного дня на 2-3 тисячі доларів.

Реакція митниці

У Державній митній службі України заявили, що контейнери цього оператора не подавалися на митне оформлення, тому ніяких перевірок або затримок не було. А опрацювання всіх інших контейнерів завершено в установлені строки.

"Згадані контейнери не подавалися до митного оформлення, відтак і перевірок чи затримок ніяких бути не може. Що стосується інших контейнерів, то наразі оформлення усіх поданих до митниці декларацій на експортні вантажі завершено у визначений законодавством термін та без заперечень",— зазначено  в повідомленні митниці.

У митниці також зазначили, що проблема наразі полягає в значній кількості контейнерів, які не заявлені на митне оформлення в портах Великої Одеси. Затримки з оформленням контейнерів, що викликали занепокоєння бізнесу, можуть бути пов'язані з відпрацюванням фактів незаконного експорту сільськогосподарської продукції та випадків арешту вантажів.

Більше про діяльність портів Великої Одеси

Ми писали, що  після успішного приймання контейнеровозів у порту Чорноморська уряд України працює над забезпеченням умов для аналогічної експлуатації в Одеському порту.

Також ми писали, що морські порти Миколаєва повністю готові до відновлення роботи: робочий стан терміналів неспинно підтримують працівники. Однак питання їхнього функціонування залежить від військових та безпекової ситуації.

Одеса
скандал
контейнерні перевезення
Митна служба
Одеська область
Одеський порт
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експорт
митниця

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