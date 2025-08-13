Скандал вокруг командира ВМС Делятицкого и депутата Анны Скороход

Морская пехота. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Командование 30-го корпуса морской пехоты отреагировали на обвинения народного депутата Украины Анны Скороход в том, что на должности командиров подразделений назначаются родственники. Военные опровергли заявления политика и отметили, что подобные высказывания работают на руку врагу.

Об этом сообщает 30-й Корпус морской пехоты ВМС ВС Украины.

Ответ командования корпуса

Командир 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины Дмитрий Делятицкий написал, что информация, распространенная Анной Скороход является заведомо искаженной и ложной. Военный также добавил, что будет отстаивать репутацию подчиненных ему командиров в судебном порядке.

"Анна Скороход, сознательно распространила ложную информацию о командирах подчиненных мне подразделений и обо мне лично. Замечу, что в морской пехоте никогда не назначали командиров просто потому, что они чьи-то родственники. Здесь должности получают не через родственные связи, а через кровь и пот, через опыт, отвагу и готовность брать на себя ответственность в самые тяжелые моменты. Поэтому, оставляю за собой право защищать честь и достоинство морской пехоты в рамках действующего законодательства в судебном порядке",— говорится в сообщении командира корпуса ВМС Дмитрия Делятицкого.

Дмитрий Делятицкий также добавил, что такие заявления во время войны играют на руку врагу.

Сообщение командования корпуса. Фото: скриншот поста на старинке формирования

Что написала Анна Скороход

Анна Скороход заявила, что одной из разрушительных сил в ВСУ является "совковость и родственные связи среди командного состава". Депутат написала, что командир 34-й отдельной бригады береговой охраны Дмитрий Пулинец, которого недавно обвинили в непонимании задач своего подразделения и потерях бойцов, женат на племяннице командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапы.

Кроме того, депутат рассказала о том, что командующий 30-го корпуса Александр Делятицкий назначил комбригом 39 ОБрБО племянника своей жены полковника Александра Тоненчука.

