Скандал вокруг командира ВМС Делятицкого и депутата Анны Скороход

Скандал с обвинениями корпуса ВМС — реакция военных
Командование 30-го корпуса морской пехоты отреагировали на обвинения народного депутата Украины Анны Скороход в том, что на должности командиров подразделений назначаются родственники. Военные опровергли заявления политика и отметили, что подобные высказывания работают на руку врагу.
Об этом сообщает 30-й Корпус морской пехоты ВМС ВС Украины.
Ответ командования корпуса
Командир 30-го корпуса морской пехоты ВМС ВС Украины Дмитрий Делятицкий написал, что информация, распространенная Анной Скороход является заведомо искаженной и ложной. Военный также добавил, что будет отстаивать репутацию подчиненных ему командиров в судебном порядке.
"Анна Скороход, сознательно распространила ложную информацию о командирах подчиненных мне подразделений и обо мне лично. Замечу, что в морской пехоте никогда не назначали командиров просто потому, что они чьи-то родственники. Здесь должности получают не через родственные связи, а через кровь и пот, через опыт, отвагу и готовность брать на себя ответственность в самые тяжелые моменты. Поэтому, оставляю за собой право защищать честь и достоинство морской пехоты в рамках действующего законодательства в судебном порядке",— говорится в сообщении командира корпуса ВМС Дмитрия Делятицкого.
Дмитрий Делятицкий также добавил, что такие заявления во время войны играют на руку врагу.
Что написала Анна Скороход
Анна Скороход заявила, что одной из разрушительных сил в ВСУ является "совковость и родственные связи среди командного состава". Депутат написала, что командир 34-й отдельной бригады береговой охраны Дмитрий Пулинец, которого недавно обвинили в непонимании задач своего подразделения и потерях бойцов, женат на племяннице командующего Военно-морских сил Алексея Неижпапы.
Кроме того, депутат рассказала о том, что командующий 30-го корпуса Александр Делятицкий назначил комбригом 39 ОБрБО племянника своей жены полковника Александра Тоненчука.
